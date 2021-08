Risico op coronabesmetting daalt met 80 procent als je volledig gevaccineerd bent

Slechts 0,2 procent van alle Belgen die op 8 augustus volledig gevaccineerd waren, hebben nadien toch nog een positieve coronatest afgelegd. In absolute cijfers gaat het om 12.332 mensen van de 6.232.320 mensen die op 8 augustus volledig ingeënt waren. Ongeveer de helft van de geïnfecteerde personen had trouwens geen symptomen.

Dat ze besmet waren, kwam eerder toevallig aan het licht, bijvoorbeeld omdat ze in het ziekenhuis opgenomen werden voor iets totaal anders en standaard een coronatest ondergingen.

Onderliggende aandoeningen

In de week van 2 tot 8 augustus telde Sciensano 200 infecties per 100.000 niet-gevaccineerde mensen, terwijl het er 39 waren per 100.000 volledig gevaccineerden. Dat betekent dat het risico op een coronabesmetting daalt met 80 procent als je volledig gevaccineerd bent. “Vooral oudere mensen raakten nog besmet, omdat bij hen het risico groter is dat hun immuunsysteem minder goed werkt en het vaccin minder goed aanslaat”, verduidelijkt Koen Blot, onderzoeker bij Sciensano en een van de auteurs van de studie.

De kans om als volledig gevaccineerde in het ziekenhuis terecht te komen, is nog vele malen kleiner dan de kans om besmet te raken. Tussen 1 januari en 8 augustus werden 19.723 coronapatiënten opgenomen, van wie er 416 volledig ingeënt waren. Die laatsten waren vooral oudere en zwakkere mensen: 93 procent had onderliggende aandoeningen en de helft was ouder dan 82 jaar. In 49 procent van de gevallen ging het om bewoners van woonzorgcentra.

Derde prik

Voor de start van de vaccinatiecampagne kwamen 7 procent van de mensen die besmet raakten met het coronavirus in het ziekenhuis terecht. Intussen gaat het nog om 2,5 procent. Ook het percentage overlijdens daalde van 3 procent naar 0,2 procent.

Ook de kans om in het ziekenhuis zelf besmet te raken met het coronavirus is gedaald als we de tweede en derde golf met elkaar vergelijken, stelt Sciensano vast.

Ons land zal volgens Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie, alleszins genoeg vaccins hebben om in september en oktober derde prikken te zetten. Voorlopig komen enkel mensen met een verzwakt immuunsysteem daarvoor in aanmerking. “Maar”, zegt Ramaekers, “we zijn nu aan het onderzoeken of het nuttig is om ook de bewoners van woon-zorgcentra een derde inenting te geven.”

In ons land is nu al 82,1 procent van alle 18-plussers volledig gevaccineerd. Daarmee doen we het op internationaal vlak zeker niet slecht. Ramaekers: “Het probleem is wel dat niemand exact weet welk percentage van de bevolking ingeënt moet zijn om groepsimmuniteit te bereiken, nu de meer besmettelijke deltavariant hier dominant is. Onze ambitie is om meer dan 80 procent gevacccineerden te halen, want dat 70 procent onvoldoende zal zijn, staat vast.”