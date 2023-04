Rioolmetingen tonen grootste cocaïnesteden in Europa, en deze Vlaamse wijk steekt er met kop en schouders bovenuit

Sporen van cocaïne zijn tussen 2018 en 2022 in zeven Europese steden verdubbeld, zo blijkt uit metingen van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

Vooral in België, Spanje en Nederland is veel benzoylecgonine gevonden, een reststof van cocaïne. Bij metingen in Antwerpen-Zuid zijn de meeste resten gevonden in 2022, maar ook in steden als Tarragona en Amsterdam vonden de onderzoekers veel reststoffen.

In sommige steden neemt het gebruik razendsnel toe. In Praag is in een jaar tijd sprake van een verdubbeling en ook in het IJslandse Reykjavik is cocaïne aan een opmars bezig.

De coronapandemie zorgde er in 2020 voor dat het gebruik van cocaïne in Europa tijdelijk daalde. Maar in 2021 steeg het alweer snel, tot boven het niveau van 2019. In Oost-Europa is het minste cocaïne in het afvalwater gevonden.