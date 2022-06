Rio moet kiezen tussen douchen, koken, eten of de huur

Metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks verslag vanuit hun eigen megastad. deze week: Wies Ubags in Rio de Janeiro, Brazilië.

Terwijl wij ons het hoofd breken over hoe zo snel mogelijk van het gas af te komen vanwege het milieu en de oorlog in Oekraïne, breken de Brazilianen zich het hoofd over hoe ze in godsnaam hun gas kunnen blijven betalen. De inflatie heeft ook hier toegeslagen. Eten en drinken, gas, water en licht, alles is duurder geworden.

De energievoorziening in een stad als Rio de Janeiro zal voor ons prehistorisch aandoen. Veel mensen zijn nog afhankelijk van gasflessen; alleen in de meer welgestelde buurten wordt het gas via leidingen aangeleverd. De gasflessen worden in pick-uptrucks of kleine vrachtwagens door de stad gereden. Als je fles op is, bel je een van de vele leveranciers en die staat dan een of twee uur later aan je deur met een nieuwe fles. De oude lever je in.

In ons wijkje loopt er zelfs een mannetje rond dat gas aanbiedt en de longen uit zijn lijf schreeuwt: ‘Gaaaaaaaaaaaas!’ Als je pech hebt, is je fles ‘s avonds leeg of op zondag en dan zijn de leveranciers dicht. Gelukkig is er, zoals bij zo veel andere dingen in Brazilië, een jeito, een uitweg, om toch aan gas te komen. In de wijk woont Salu, die meestal wel een paar volle gasflessen op voorraad heeft en ook grote flessen drinkwater verkoopt. Salu is onze redder in nood.

Toen ik voor het eerst op zondag zonder gas kwam te zitten, wist ik nog niet van zijn bestaan. Ik was net de rijst aan het koken, de kip aan het bakken en de groenten aan het snijden, toen ik opeens merkte dat er een verdachte stilte uit het fornuis oprees. Geen pruttelende rijst en kip meer: het gas was uit en ook niet meer tot leven te wekken. Wat nu?

Zoals altijd als ik het niet meer weet, stuurde ik een appje naar onze buurt-appgroep en jawel, binnen vijf minuten verscheen daar Salu’s naam en telefoonnummer. Een kwartier na mijn telefoontje stond hij aan de poort van ons appartementencomplexje. Ik kon zelfs met pin betalen, en hij vraagt niet eens commissie.

Maar het gas wordt allengs duurder. Je betaalt nu 120 real oftewel 24 euro voor fles, terwijl het een paar jaar geleden nog 12 euro was. De prijzen stijgen bovendien sneller dan voorheen. Ik merk het ook op de markt, waar mijn groenten tot een paar maanden geleden nog 8 euro kostten en nu 12. Ikzelf kan het nog wel opbrengen, maar veel stadgenoten klagen dat ze onderhand moeten kiezen tussen douchen (elektrisch), koken (gas), eten kopen of de huur betalen.

Voor veel mensen is het kopen van gas echt al verleden tijd. Die nemen dan hun toevlucht tot koken op een houtvuur of zelfs met alcohol. Dat laatste is levensgevaarlijk, omdat alcohol veel vluchtiger en explosiever is dan gas en er gebeuren natuurlijk ook ongelukken mee.

Een paar dagen geleden kwam in de deelstaat São Paulo een vrouw van 26 om het leven ten gevolge van brandwonden en een vertraagde behandeling. Volgens haar familie was ze over 85 procent van haar lichaam verbrand en lag ze in het ziekenhuis te wachten op een behandeling in een brandwondencentrum. Twee weken duurde het voordat daar een bed vrij was. Dat kwam voor de vrouw te laat.