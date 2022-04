Rijkste man van de wereld krijgt Twitter in handen: bedrijf accepteert bod van 44 miljard dollar van Elon Musk

De kostprijs: 44 miljard dollar of omgerekend 41 miljard euro. Wanneer de transactie afgesloten is, zal het bedrijf ook van de beurs gaan.

Musk kocht zich eerder dit jaar in bij Twitter en bracht later een bod uit op het platform. Het internetbedrijf reageerde toen afwijzend door een zogenaamde gifpil te activeren. Musk zei donderdag dat hij financiering ten belope van 46,5 miljard dollar (omgerekend 42,8 miljard euro) rond heeft, waarna Amerikaanse media meldden dat Twitter het aanbod met minder scepsis bekeek.

De afgelopen paar dagen had Musk al ontmoetingen met aandeelhouders van Twitter om steun te vergaren voor zijn bod. Veel aandeelhouders namen contact op met Twitter, nadat Musk zijn plannen voor de overname vorige week ontvouwde, om te benadrukken dat het bedrijf deze kans niet moest laten lopen.

Musk wil het bedrijf laten groeien en er naar eigen zeggen een platform voor de vrijheid van meningsuiting van maken. Hij suggereerde in het verleden onder andere een knop om tweets na het versturen te verwerken, de mogelijkheid om nog langere tweets te sturen en het openstellen van het algoritme van Twitter waarmee tweets kunnen worden gerangschikt. Dat Musk minder moderatie wil op het platform kan wel eens botsen op de scherpere regels van de Digital Services Act waarover EU-onderhandelaars het vorige week het eens werden.

Personeel minder fan van de verkoop aan Musk

Verschillende werknemers van Twitter laten op het sociale netwerk merken niet zo’n fan te zijn van de overname door Elon Musk. Zo postte Nederlander Thomas Offinga in aanloop naar de officiële aankondiging een GIF die weinig aan de verbeelding overlaten. Hij is voor Twitter beginnen werken toen nieuwsbrievenbedrijf Revue eraan verkocht werd begin 2021.

Volgens de Amerikaanse krant The New York Times was er maandag ook onduidelijkheid omtrent de aandelenopties van werknemers. Dat is in Silicon Valley een gangbare manier om personeel te vergoeden.