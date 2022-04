Rijkentaks is onbespreekbaar voor Georges-Louis Bouchez (MR), maar liberaal wil elk jongere 25.000 euro geven

Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is een rijkentaks absoluut onbespreekbaar. Wel wil hij meer mensen aan het werk krijgen door arbeid beter te belonen. Iedereen tussen 18 en 25 jaar krijgt er een ‘jongerenkapitaal’ van 25.000 euro bovenop.

Vergeet de socialisten en de communisten. MR is de échte partij van de arbeid. Met die boodschap trekt voorzitter Georges-Louis Bouchez komende zondag, op de Dag van de Arbeid, naar het hol van de leeuw. De Franstalige liberalen verzamelen op een oude industriële site in Herstal, een rood bolwerk waar driekwart van de bevolking op links stemt.

U kon het niet laten om de socialisten te jennen?

Bouchez: “Ik wou vooral een symbolische locatie. PS en PTB staan enorm sterk in Herstal, terwijl er veel inwoners zonder job zitten. Dat bewijst dat de linkse recepten niet werken. MR zet arbeid opnieuw centraal. Dat is een strategische keuze. Wij willen dichter komen bij de arbeidersklasse en bij iedereen die hard werkt, maar daar niet zo veel aan overhoudt.”

Hoe gaat u dat doen?

“Niets is vervelender dan merken dat je buurman bijna evenveel of zelfs meer overhoudt dan jij, hoewel die buurman niet werkt. Hij krijgt een sociale huurwoning, energiecheques, voedselpakketten, noem maar op. Zo word je als werkende afgestraft voor je inzet en voor je solidariteit. Dat is jammer. Miljoenen mensen in dit land doen een job waar ze niet van dromen, maar bijten toch door. Zij moeten daar beter voor beloond worden, met een hoger inkomen.”

Die analyse horen we vaak, maar wat is de oplossing?

“De voorstellen van MR zijn gericht op drie groepen: jongeren, volwassenen en gepensioneerden. Voor jongeren tussen 18 en 25 jaar leggen we het ‘jongerenkapitaal’ op tafel. Dat is een budget van 25.000 euro dat iedereen, ongeacht afkomst of situatie, mag opnemen. Dat kan in één keer, of in schijven van 300 euro per maand. De voorwaarde is dat het geld wordt gebruikt voor een studieproject, het verwerven van een eerste eigendom of om een bedrijfsactiviteit te starten.

“Jongeren krijgen zo de kans om hun toekomst zelf in handen te nemen. Neem nu de karikaturale discussie over Molenbeek. Natuurlijk is Molenbeek een deel van België, maar het is geen paradijs. Amper 8 procent van de jongeren haalt er een diploma hoger onderwijs. Zo krijgen ze minder kansen in het leven. Dat merk je: de werkzaamheidsgraad ligt er 20 procent onder het gemiddelde, het jaarinkomen is 10.000 euro lager per persoon. We moeten vermijden dat jongeren hun achterstand levenslang meeslepen.”

En dat kan door een cheque uit te delen?

“Natuurlijk niet, we moeten het volledige systeem herzien. Zo pleiten we ook voor een fiscale hervorming van 7 miljard euro om de koopkracht van werkenden te versterken. Daarin zit een verhoging van de belastingvrije som en een verdubbeling van de maximale terugbetaling voor kinderopvang, van 14 naar 28 euro per dag. Gepensioneerden moeten een hoger minimumpensioen krijgen als zij minstens een derde van hun loopbaan effectief hebben gewerkt.”

Uw plannen kosten meer dan 10 miljard euro. Waar gaat u die halen?

“Het jongerenkapitaal is niet compatibel met de kinderbijslag, dus we zullen moeten kiezen tussen het een en het ander. Ook andere sociale uitgaven, zoals inschakelingsuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen, zullen we voor 18- tot 25-jarigen moeten terugschroeven.

“Als we bovendien ook de werkzaamheidsgraad opkrikken naar 80 procent, zoals we hebben afgesproken in het regeerakkoord, zullen er 670.000 meer mensen aan de slag zijn. Dat betekent 26 miljard euro extra voor de federale staat. Met die opbrengst komen we er zeker.”

Tot nu toe doet Vivaldi weinig om meer mensen aan het werk te krijgen. De discussie zit muurvast.

“Als het aan de MR lag, stonden we al verder. Maar goed, we zijn vooral met corona, de oorlog in Oekraïne en de kernuitstap bezig geweest. Ik hoop nu ook rond werkloosheid iets in gang te krijgen.”

De socialisten zullen u dat nooit gunnen.

“Dat is een probleem, dat klopt. Maar we zullen hen proberen te overtuigen. Soms hebben andere partijen wat hulp nodig, zoals u heeft gemerkt bij de kernuitstap.”

Wat vindt u van een rijkentaks of een hogere bijdrage door bedrijven die veel winst boeken? Bijna alle Vivaldi-partijen dringen daar op aan.

“Voor MR is het duidelijk: géén nieuwe belastingen op wie werkt, spaart of investeert. Wij hebben dat speciaal in het regeerakkoord laten opnemen. Dus nee, ook geen rijkentaks. Er bestaat trouwens al zoiets in de vorm van een effectentaks.”

Critici verwijten u profileringsdrang op kap van de regering. U voedt de antipolitiek en drijft kiezers in de armen van extreme partijen, klinkt het.

“Wie dat zegt, is compleet gek. Is het mijn fout dat Marine Le Pen zo sterk staat in Frankrijk? Dat vijftig procent van de Italianen op een populist stemmen? Dat de Amerikanen Donald Trump hebben gekozen? Het probleem is dat de middenklasse het gevoel heeft dat ze er op achteruitgaat. Ze plooit zich terug op zichzelf en hoopt op een terugkeer naar de wereld van vroeger, die nooit meer terugkomt. We moeten daar een eerlijk en coherent verhaal tegenover zetten.”

Door brandjes te stichten op Twitter?

“Dus als ik mijn mond hou, dan zou deze regering fantastisch werken? Onzin. Ik vertolk wat er leeft bij heel veel mensen. Dat is mijn opdracht. Ik ben geen voorzitter geworden om andere partijen te plezieren.”