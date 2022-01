Rijke Hongkongers zetten huisdier op privévlucht uit angst na uitroeiing van ‘coronahamsters’

Vorige week bevolen de Hongkongse autoriteiten de ruiming van zo’n 2.200 hamsters en andere knaagdiertjes na coronabesmettingen bij personeel van dierenwinkels. Daarbij werden hamsters voorlopig positief getest op covid. Niet duidelijk is of de dieren echt corona hebben, en hoe de hamsters besmet raakten.

Toch grepen de Hongkongse autoriteiten hard in, mede omdat de vaccinatiegraad in Hongkong laag is. Zo’n 30 procent van de bevolking, waaronder de helft van de ouderen, is niet gevaccineerd. Hongkong kampt met uitbraken van de delta- en de omikronvariant, met maandag 109 nieuwe gevallen.

Laatste druppel

Het afmaken van de hamsters was voor veel dierenliefhebbers de laatste druppel, nadat het vorig jaar al lastiger werd met huisdieren uit Hongkong te vertrekken. Door strenge quarantaineregels en inreisverboden zijn er minder internationale vluchten. Vorige week deden de Hongkongse ­autoriteiten vluchten uit acht landen in de ban.

Met minder mogelijkheden huisdieren in het ruim mee te laten reizen met hun eigenaar, zijn de weinige beschikbare plaatsen al prijzig. Zeker omdat de vraag naar tickets toeneemt door een al langer spelende uittocht uit Hongkong: de bevolking nam de eerste helft van 2021 met een recordcijfer van 1,2 procent af.

De emigratiegolf drijft de vraag naar internationale verhuisdiensten voor huisdieren op, zeggen deze bedrijven, die vorig jaar al tientallen privévluchten hebben geregeld.

Sommige eigenaars wachten zes maanden op een plek voor zichzelf en hun huisdier op een normale vlucht. Als zo’n lijnvlucht wordt afgelast, moet het papierwerk om een huisdier te importeren in een ander land opnieuw worden gedaan. Onder die omstandigheden wordt een een privévlucht van zo’n 22.000 euro steeds aantrekkelijker. Zeker nu dierenliefhebbers in angst leven dat hun honden of katten bij toekomstige uitbraken niet veilig zijn.

In China zijn verschillende keren katten zonder toestemming van hun eigenaars afgemaakt toen de baasjes met een corona-infectie in quarantaine of ziekenhuizen zaten. In Hongkong is ruiming een beproefd middel, zoals tijdens de vogelgriep in 1997, toen 1,5 miljoen kippen werden afgemaakt.