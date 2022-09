Rijdende odes aan Hitler: xenofobe nummerplaten rijden vrolijk rond in België

Voor de ene is het een statussymbool, voor de andere een ludieke knipoog of een uiting van persoonlijkheid. Eén ding staat vast: je kunt het zo gek niet bedenken of het staat tegenwoordig wel ergens op een gepersonaliseerde nummerplaat. Op het internet vallen indrukwekkende collecties terug te vinden van Belgische vanity plates, zoals ze in het Engels worden genoemd, met pareltjes zoals ‘GODZILLA’, ‘LOL – 007’ en ‘0 – MYGOD’.

Sinds de invoering, acht jaar geleden, zijn steeds meer Belgen bereid om 1.000 euro extra neer te tellen voor hun zelfgekozen boodschap. Zo werden in 2016 nog maar 1.871 gepersonaliseerde kentekenplaten aangevraagd, tegenover 7.976 in 2020 en 11.258 in 2021. Dit jaar staat de teller voorlopig op 7.749. Toch zit er aan dit succes ook een donkere keerzijde.

Gelijkekansencentrum Unia is erg bezorgd over de extreemrechtse symbolen die her en der in het verkeer opduiken. Zo kreeg het meldingen binnen over kentekens zoals ‘1-RAS-88’ en ‘HH-88’. “Naar alle waarschijnlijk is die eerste plaat een verwijzing naar ‘één ras’, zinspelend op een bepaalde rassensuperioriteit. Het getal 88 of HH wordt dan weer vaak gebruikt als een verwijzing naar ‘Heil Hitler’”, zo legt het centrum uit. “Dat is een schending van de antiracismewet.”

In een brief aan minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) legt Unia uit dat ze de combinaties meldde aan de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV), maar daar het antwoord kreeg dat de nummerplaten “niet met een racistische of beledigende bedoeling werden gekozen” door de eigenaars. Bovendien is het volgens de DIV onmogelijk om elke combinatie die in een bepaalde context een bijkomende betekenis kan krijgen te verbieden.

Zwarte lijst

Aangevraagde kentekenplaten worden altijd eerst door een computer gefilterd. Combinaties die op een zwarte lijst staan, zoals ‘AdolfH’, ‘KKK’, ‘Fuck You’ of ‘Politie’, worden dan automatisch geweerd. Vervolgens kijkt een ambtenaar van de DIV iedere aanvraag persoonlijk na. Elk jaar worden zo een tiental aanvragen geweigerd. Maar het controlesysteem moet duidelijk worden aangescherpt, zo vindt Unia, dat zich tot minister Gilkinet richt.

“We moeten de lijst van verboden combinaties inderdaad vergroten en aanscherpen”, klinkt het bij de minister, die naar eigen zeggen “diep geschokt” is over de kentekens. “Dergelijke nummerplaten horen niet thuis op de openbare weg. Ongeacht de bedoelingen van de aanvragers, is het de plicht van de overheid om te zorgen dat ze worden voorkomen.” De federale administratie krijgt nu de opdracht van Gilkinet om haar controlesysteem aan te passen.

Aan de nummerplaten die al werden goedgekeurd en rondrijden valt er volgens de minister echter weinig te doen. Volgens de Belgische wetgeving kunnen die niet meer worden ingetrokken, tenzij daarover een minnelijke schikking met de eigenaar wordt bereikt.