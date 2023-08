Rihanna en Billy Bragg

Is bevallen van tweede zoontje

Rihanna, Amerikaanse wereldster

Zangeres en wereldster Rihanna (35) is op 3 augustus bevallen van haar tweede kindje met rapper A$AP Rocky (34), zo meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ op basis van ‘een dichte bron’. Het koppel kreeg opnieuw een zoontje. Zijn naam is nog niet bekend. Rihanna’s eerste zoon, geboren op 13 mei vorig jaar, luistert naar de naam ZA Athelston Mayers. De tweede spruit werd al wereldberoemd nog voor hij geboren was. Tijdens de halftimeshow van de Super Bowl eerder dit jaar onthulde zijn beroemde moeder op spectaculaire wijze haar tweede zwangerschap.

Reageert met vakbondslied op ‘conservatieve’ countryhit

Billy Bragg, Britse singer-songwriter

De Britse singer-songwriter Billy Bragg heeft een nummer uitgebracht waarin hij reageert op ‘Rich Men North of Richmond’ van de Amerikaanse countryzanger Oliver Anthony. Die song is een enorme hit over de miserie van hard werken voor een mager loon. Het lied is ook populair bij conservatieven omdat Anthony zich onder meer afvraagt waarom hij belastingen moet betalen voor de gezondheidsproblemen van anderen. In Braggs versie van het nummer worden mensen aangespoord zich aan te sluiten bij een vakbond. ‘Join a union, fight for better pay’, zingt hij.