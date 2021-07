‘Ridouan Taghi heeft moordcommando miljoenen betaald voor ontsnapping uit gevangenis’

Politie en justitie zijn beducht voor een gewelddadige ontsnappingspoging van Ridouan Taghi uit de extra beveiligde instelling (EBI) in het Nederlandse Vught. Hij zou al vóór zijn arrestatie in 2019 plannen hebben gemaakt voor een ontsnapping.

Taghi zou “veel geld” hebben betaald om te ontsnappen uit de gevangenis, nog voor hij opgepakt werd. Dat blijkt uit een uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) van dit voorjaar, waarover De Telegraaf zaterdag berichtte. De RSJ houdt toezicht op het uitvoeren van straffen. De uitspraak volgde op een beroep van de advocaten van Taghi tegen de tweede verlenging van zijn verblijf in de EBI.

De uitspraken van de RSJ zijn geanonimiseerd, maar omdat de naam van Inez Weski, Taghi’s advocaat, wel vermeld wordt, is af te leiden dat het om hem gaat. Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Hij wordt verdacht van de opdracht tot meerdere moorden en het leiding geven aan een criminele organisatie. Ook wordt hij in verband gebracht met de aanslag op journalist Peter R. de Vries.

Volgens de RSJ zou Taghi op gewelddadige wijze willen uitbreken. De uitspraak beroept zich op informatie uit “het criminele milieu”. Daar wordt gezegd dat Taghi een “eigen commandogroep” heeft met “zware vuurwapens”. Hij zou al voordat hij werd opgepakt in Dubai in 2019 “veel geld” hebben betaald om na een arrestatie bevrijd te worden. De commando’s zijn “mogelijk uit de Balkan” afkomstig. Taghi zou op zoek zijn naar een bemiddelaar die “enkele tientallen miljoenen euro’s” zou krijgen. Een neef van Taghi zou actief mensen benaderen om hem te bevrijden.

Dreigingsrapporten

De informatie waarop de RSJ zich baseert, stamt uit 2020. In de uitspraak zijn ‘GRIP-rapporten’ of dreigingsrapporten verwerkt. De advocaat van Taghi stelt dat de informatie in de rapporten verouderd en onvolledig betrouwbaar is. Maar de RSJ acht de informatie uit de rapporten, die worden gemaakt door het Team Criminele Inlichtingen van de Nederlandse politie, als “voldoende betrouwbaar”. Volgens Weski gaat het om “anderhalf jaar oude geruchten waar niets van is gebleken tot op heden”, schrijft ze in een reactie aan De Telegraaf.

Het Marengo-proces is een van de grootste strafprocessen uit de Nederlandse geschiedenis. Taghi is een van de zeventien verdachten. Het Openbaar Ministerie stelt dat Taghi leiding geeft aan een criminele organisatie, die het omschrijft als een “geoliede moordmachine”.

De burgemeester Roderick van de Mortel van Vught, de gemeente in Noord-Brabant waar de EBI zich bevindt, maakt zich zorgen over het vervoer van Taghi en andere topcriminelen vanuit de gevangenis naar de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam. “Iedere vervoersbeweging is ook een gevaar voor de openbare orde in verband met mogelijke bevrijdingsacties of wraakacties”, zei hij eerder tegen de Volkskrant. “Bovendien kost het vervoer vele miljoenen.”