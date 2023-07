Riadh Bahri over Martine Tanghe: ‘Achter die façade van het perfecte nieuwsanker zat een vrouw die haar collega’s omarmde’

Voor journalisten als Riadh Bahri was Martine Tanghe niet alleen een groot voorbeeld, maar ook een warme collega. Bahri en Tanghe hielden na haar pensioen nog contact – ze keerde voor hem zelfs nog één keer terug naar de studio van ‘Het Journaal’. ‘Haar goedkeuring was belangrijker dan een compliment van je baas.’

Hoe heeft u Martine Tanghe leren kennen?

“De eerste ontmoeting, die zal ik niet snel vergeten. Het was de zomer van 2009, de eerste zomer dat ik voor Het Journaal werkte. Ik moest mijn allereerste intro voor het middagjournaal met Martine schrijven - met bibberende benen en knikkende knieën, want iedereen wist dat Martine de lat heel hoog legde. Ze had maar één zinnetje aangepast: dat was blijkbaar een compliment. En dan heeft ze me een berichtje gestuurd: ‘Gefeliciteerd met je eerste journaalbijdrage’. Dus mijn eerste ontmoeting was relatief oké (lacht). In de jaren nadien is de samenwerking ook op persoonlijk vlak heel intens geworden.”

Was zij een mentor voor u en andere jonge collega’s?

“Ze heeft zich nooit letterlijk zo opgeworpen. Dat was óók Martine: ze vond nooit van zichzelf dat zij ‘het van het’ was, of dat wat zij deed uitzonderlijk was. Maar ze was wel degene die je erop aansprak als je een fout had gemaakt, én om je iets te laten weten als ze je werk oprecht goed vond. Meestal stuurde ze dan een compliment via WhatsApp, samen met een foto van een van haar katten.

“Ik vond het belangrijk om haar goedkeuring te krijgen. Dat voelde net dat tikkeltje specialer dan een compliment van je baas of een berichtje van een eindredacteur. We moeten opletten met superlatieven, maar als je naar haar impact van de openbare omroep en Het Journaal kijkt, is Martine de allergrootste. En we mogen niet onderschatten welke impact ze heeft gehad op de jongere generaties journalisten, ook op het vlak van taalgebruik en correct Nederlands. Ik denk dat ze daar stiekem zelf ook heel trots op was.”

Jullie hielden ook na haar pensioen nog contact.

“Martine was een fervent wandelaar. Om de paar maanden gingen we bij haar langs om samen te wandelen. We gingen langs verschillende kapelletjes, een kaarsje branden. Om nadien in haar tuin, tussen de schapen, te praten over kleine en grote dingen.

“De transitie na haar pensioen, dat vond ze moeilijk. De eerste keren dat we gingen wandelen deed ze dat om het afscheid van haar job te verwerken. Maar de laatste keren dat we haar zagen, had ze een tweede adem gevonden, met haar rol in de jury van de Boonprijs en met de theatervoorstelling Morris. Ze was dan al ziek, maar dat was een onderwerp dat we zo veel mogelijk probeerden te vermijden. Daar praatte ze niet graag over.”

Ze was al een tijd ziek toen ze nog aan de slag was op de VRT. Hield ze dat op de redactie voor zichzelf?

“Die laatste jaren heeft ze stelselmatig een kleine groep collega’s ingelicht.Wegens de praktische impact op de werking, maar ook omdat ze soms de nood had om te kunnen ventileren wat er aan de hand was. Ze was een beetje bang voor de toekomst. Martine leefde heel graag. Ze las heel veel, ze wilde altijd alles weten... De angst dat dat niet meer zou gaan, daar zat ze wel mee.

“De laatste keer dat we met een aantal collega’s bij haar op bezoek gingen, was op 29 mei. Omdat we aanvoelden dat het niet goed ging. Toen hebben we vijf minuutjes gepraat over de stand van zaken, en dan zei ze: ‘En nu doen we een fles open.’ Dat is Martine. Dan praat je over de oorlog in Oekraïne, maar ook over de nakende geboorte van een nieuw kleinkind. Ik ben heel blij dat ze dat nog heeft kunnen meemaken. Ik denk dat moeder en grootmoeder misschien wel haar favoriete rollen waren. Zo jammer dat ze niet ten volle heeft kunnen genieten van haar pensioen. Dat het haar niet gegund werd om twintig jaar in haar tuin, tussen haar schapen en haar kleinkinderen, wijntjes te zitten drinken.”

Iedereen kende Martine Tanghe, maar weinigen kenden de vrouw achter het nieuwsanker.

“Martine praatte niet graag over zichzelf. Ze heeft nooit de drang gevoeld om in interviews grote uitspraken te gaan doen. Een tijdlang hebben we met de nieuwsdienst Het vooruitzicht georganiseerd, waarbij experts van de VRT lezingen gaven. Eén keer heeft zij meegedaan. Ze moest in Gent een lezing geven over Het Journaal, voor een zaal van 600 man. Ik heb haar nog nooit zo zien stressen. Ik zei nog: ‘Allez Martine, jij doet al veertig jaar je werk voor die camera, voor een miljoen mensen, alsof het niks is.’ En dan zei zij: ‘Ja, maar dat kán ik. Dat is mijn journaalstudio’. Maar daarnaast was zij nog altijd een timide, bescheiden persoon, die het publieke leven niet opzocht.”

Na haar pensioen heeft ze nog één journaal gepresenteerd, voor uw huwelijk.

“Martine ging in november 2020 op pensioen, ik ben getrouwd in juli 2021. Ze was uitgenodigd, maar ze had laten weten dat ze daar gezien haar medisch traject de energie niet voor had. Maar toen kreeg ik een journaal van 20 minuten te zien, dat mijn collega’s in elkaar gebokst hadden en dat door Martine gepresenteerd was. Ik vond dat heel symbolisch, omdat ik wist met hoe veel emotie ze zes maanden daarvoor van die stoel was weggegaan.

“Een groots gebaar, dat haar typeerde. Martine was streng en het moest altijd goed zijn, maar achter die façade van het perfecte nieuwsanker zat een vrouw die haar collega’s omarmde. Toen ik hier op de VRT begon te werken, was dat de eerste keer dat ik in contact kwam met mensen van haar generatie die homoseksualiteit normaal vonden. In de wereld waarin ik was opgegroeid, was dat abnormaal. Martine was de eerste vijftiger die me het gevoel gaf dat ik een normale jongen was. Ik kon daar met haar over praten. Daar zal ik haar altijd dankbaar voor zijn.”