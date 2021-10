‘Reuzegom heeft me alles afgenomen’: 6 gesprekken die de essentie van de zaak-Sanda Dia weergeven

Bijna drie jaar na zijn dood start vandaag het proces in de zaak-Sanda Dia echt, met de eerste inhoudelijke zitting. In de aanloop naar dit langverwachte proces sprak De Morgen met een aantal sleutelfiguren in de zaak. Een overzicht.

Ousmane Dia. Beeld Tim Dirven

Tijdens de zomer van 2020 deed Ousmane Dia voor het eerst zijn verhaal aan een journalist. “Ik stuurde mijn zoon naar de KU Leuven voor een diploma. Ik kreeg een lijk terug”, vertelde hij aan Tom De Smet van De Morgen.

“België heeft me alles gegeven: een zoon, een toekomst. Reuzegom heeft me alles afgenomen. Mijn leven is verwoest.” Lees het interview hier.

Tim, Robrecht en Lucas, drie goede vrienden van Sanda Dia. Beeld Damon De Backer

Tijdens de zomer van 2020 sprak journaliste Sue Somers met drie goede vrienden van Sanda Dia, nadat details over de fatale doop bekend waren geraakt. “Ik heb het stuk in de krant geen twee keer kunnen lezen”, zei Lucas daarover. Tim gaf toe dat hij halverwege is gestopt. “Meer kon ik niet aan.” Ook Robrecht zei dat het hem te veel werd. “We zijn allemaal misselijk van wat er gebeurd is, maar nu zijn we nog zekerder van ons stuk: hier moet rekenschap voor worden afgelegd.”

“Ik vind dat de daders iets moeten krijgen dat ze voor de rest van hun leven met zich meedragen, want een schuldgevoel hebben ze blijkbaar niet als je ze ziet rondlopen.” Lees het interview hier.

Strafpleiter Jan De Man staat twee Reuzegommers bij in de zaak-Sanda Dia. Beeld Wouter Van Vooren

Strafpleiter Jan De Man, die twee Reuzegommers bijstaat, was aan het begin van de zomer te gast in onze zomerreeks Het huis van Hiele. Hij lijkt ervan overtuigd dat er geen eerlijk proces komt in de zaak-Reuzegom. “De druk van buitenaf is immens.” Lees het interview hier.

Het graf van Sanda Dia. Beeld Tim Dirven

Eind september sprak journalist Sam Ooghe met Walter Damen, die één van de Reuzegommers verdedigt. “Weet je, de clubleden vinden de gebeurtenissen zelf ronduit afschuwelijk”, zei Damen. “Die jongemannen zitten met veel twijfels en schuldgevoel. Er spoken allerlei zaken door hun hoofd.”

“Dit is geen zwart-witproces”, voegde Damen eraan toe. “Als mensen weigeren te geloven dat de clubleden oprechte spijt voelen en intern verscheurd zijn, is dat hun goed recht. Dat is de makkelijke oplossing: ‘Ze moeten hangen.’ Verantwoordelijker is om mee na te denken over hoe dit is kunnen gebeuren.” Lees het interview hier.

Advocaat Walter Damen verdedigt één van de Reuzegommers. Beeld Geert Van de Velde

“We hebben bijna drie jaar moeten strijden om überhaupt een proces te verkrijgen.” Seydou De Vel, de broer van Sanda Dia, en zijn partner Marie Van Steenkiste spraken met journalist Tom De Smet over het proces. Ze zijn opgelucht dat alle achttien Reuzegommers zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor de dood van hun (schoon)broer Sanda Dia. Maar ze zijn ook op.

Seydou: “We hopen dat de vragen waar we als familie mee zitten eindelijk beantwoord worden. Wie heeft welke handelingen uitgevoerd? Waarom hebben de Reuzegommers bepaalde keuzes gemaakt? Zoals toch doorzetten met de doop als ze ‘s middags al vaststellen dat het slecht gaat met Sanda? Waarom hebben ze gelogen dat de doop voorbij was toen een voorbijgangster zei dat ze moesten stoppen? En ook: hoe waren de laatste uren van mijn broer? Ik wist zo goed als alles van hem, omdat hij zo open was. Maar over die laatste momenten weet ik amper iets. Dat is heel moeilijk voor mij. Wat heeft hij nog gezegd, heeft hij veel geleden?” Lees het interview hier.

Seydou De Vel, broer van Sanda Dia, en zijn partner Marie Van Steenkiste. 'We kregen een kaartje met ‘sterkte’, maar we willen antwoorden.' Beeld Aurélie Geurts

“‘Justice for Sanda’ moét er zijn. Ik vind dat óók”, zei advocaat Joris Van Cauter, die een van de Reuzegommers verdedigt, eerder in een interview met deze krant. “Maar dat kan pas na een eerlijk proces, waarop iedereen op zijn minst gehoord wordt en de kans krijgt om zijn kant van het verhaal te doen. Een strafproces gaat ook niet alleen over recht doen aan een slachtoffer. In essentie draait het om het lot van de beklaagde. We kunnen het toch niet maken om te zeggen: ‘Gij zijt wreed geweest. Voor u gelden de regels niet meer.’” Lees het interview hier.