‘Reuzegom heeft me alles afgenomen’: 5 essentiële verhalen in de zaak-Sanda Dia

1. ‘Ik ga de politie bellen’: op de fatale dag van de Reuzegom-doop werd meermaals alarm geslagen

Professor D. (55) doceert deeltijds aan de KU Leuven. Die woensdagvoormiddag ziet ze op een parking drie geknielde jongens en enkele studenten met groen-witte linten. Ze stelt vast dat een van de jongens “echt niet goed” is. “Aangezien de situatie bevreemdend overkwam en zij zich op privéterrein bevonden, gaf ik aan dat ik de politie zou bellen. Ze verzekerden me op dat ogenblik dat de doop praktisch gedaan was.”

Had de dood van student Sanda Dia voor­komen kunnen worden? Een reconstructie van de fatale dag van de Reuzegom-doop, op basis van documenten die deze krant kon inkijken, toont aan dat er op die 5de december 2018 een paar keer alarm werd geslagen.

Lees de volledige reconstructie.

Beeld Tim Dirven

“10%, zegt die dokter da?!?!?!” – “Ja, en dan ist ni zeker hoe hij eruit komt he.” – “Zeiden die da letterlijk?” – “Ja, tziet er heeeeel slecht uit.” – “Ma wa heeft die? Allé door wa komt da? En zen die ouders er?” – “Ja, overdosis zout.” – “Ma hoe kan da zo brut zijn? Das zout?? Hebde die ouders gezien?” – “Nee, willen ons niet zien. Zitten nu bij politie. Die zijn Zaadje aant ondervragen.” – “Zouden we de whatsapp moeten wissen?” – “Ja, gewoon Pamper moet da verwijderen.”

In de eerste uren na de doop die Sanda Dia het leven zal kosten, hebben de leden van studentenclub Reuzegom andere zorgen. In hun WhatsApp-groep gaat het over de namen van oud-leden die online moeten worden gewist, een voorraadje wiet dat moet verdwijnen en de juridische implicaties van een condoleancebrief aan de familie van de student. In zijn boek Ontmenselijkt onthult journalist Douglas De Coninck hoe het er achter de schermen aan toeging bij de studentenclub. Een voorpublicatie.

Lees de volledige voorpublicatie.



Beeld rv

3. ‘De betrokken ouders durven niet meer buiten te komen’: advocaat Walter Damen over het Reuzegom-proces

Eind september sprak journalist Sam Ooghe met Walter Damen, die één van de Reuzegommers verdedigt. “Weet je, de clubleden vinden de gebeurtenissen zelf ronduit afschuwelijk”, zei Damen. “Die jongemannen zitten met veel twijfels en schuldgevoel. Er spoken allerlei zaken door hun hoofd.”

“Dit is geen zwart-witproces”, voegde Damen eraan toe. “Als mensen weigeren te geloven dat de clubleden oprechte spijt voelen en intern verscheurd zijn, is dat hun goed recht. Dat is de makkelijke oplossing: ‘Ze moeten hangen.’ Verantwoordelijker is om mee na te denken over hoe dit is kunnen gebeuren.”

Lees het volledige interview.

Walter Damen: ‘Ik lig vaak wakker van deze zaak.’ Beeld Geert Van de Velde

4. ‘Een goeie vriend van Sanda zat op kot bij iemand van Reuzegom. Hij besefte plots dat zijn kotgenoot hem al anderhalf jaar zat voor te liegen’

Op 7 december 2018 om 15.17 uur kwam het fatale bericht: de 20-jarige ingenieursstudent Sanda Dia was overleden, na een extreem doopritueel van de elitaire studentenclub Reuzegom. Drie jaar later is het verdriet bij Sanda’s beste vrienden nog lang niet vervlogen. De boosheid evenmin, zeker niet na het lezen van het pas verschenen boek Sanda Dia van journalist Pieter Huyberechts.

We spraken met Sanda’s boezemvrienden Lucas Serrien en Ferre Vervoort over hun vriend, de confrontaties met de Reuzegommers, en het leven zonder Sanda.

Lees de volledige getuigenissen.

Ferre Vervoort en Lucas Serrien, de boezemvrienden van Sanda Dia. Beeld Joris Casaer

5. De vader van Sanda Dia: ‘Reuzegom heeft me alles afgenomen’

Tijdens de zomer van 2020 deed Ousmane Dia voor het eerst zijn verhaal in deze krant. “Ik stuurde mijn zoon naar de KU Leuven voor een diploma. Ik kreeg een lijk terug”, vertelde hij aan De Morgen.

“België heeft me alles gegeven: een zoon, een toekomst. Reuzegom heeft me alles afgenomen. Mijn leven is verwoest.”

Lees het volledige interview.

‘Ik denk dat de KU Leuven zich geen burgerlijke partij stelt omdat ze al partij gekozen heeft. De universiteit heeft Sanda in de steek gelaten’, zei Ousmane Dia (51). Beeld Tim Dirven

Luister naar ‘Duidelijk’, een podcast van De Morgen: