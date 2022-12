Reusachtig stopcontact van 4.000 ton maakt van Hoboken weer thuishaven van toptechnologie

Laverend tussen de gigantische stukken staal probeer ik me voor te stellen hoe hier aan de Schelde in Hoboken tijdens de Eerste Wereldoorlog duik- en torpedoboten werden gebouwd. Vandaag rijst op de voormalige scheepswerf van Cockerill Yards een hoogspanningsstation voor een Duits offshore windmolenpark op: de Baltic Eagle. Zo wordt Hoboken opnieuw een thuishaven voor toptechnologie.

Hoog boven de site torent de ‘Titan’ uit, een gigantische kraan die tot meer dan 600 ton kan versjouwen. Diezelfde kraan was vroeger het paradepaardje van Cockerill Yards, een van de meest bloeiende scheepswerven van Europa. De werf werd in 1873 gesticht door de nv John Cockerill, beheerd door de erfgenamen van de industriële gigant John Cockerill, een Brits ondernemer die in België een industrieel imperium uitbouwde.

Het meest prestigieuze schip dat de Hobokense werf bouwde, was het passagiersschip Vera Cruz. Het was 185 meter lang, 23 meter breed en kon meer dan 1.300 passagiers en bemanningsleden vervoeren. De Portugese regering gaf hiervoor in de jaren 50 de opdracht. Jachten, binnenschepen, oorlogsschepen en containerschepen: ze werden hier allemaal in onderdelen gebouwd, aan elkaar gelast en te water gelaten.

“De scheepswerf onderging meerdere metamorfoses”, vertelt Jef Verdickt, commercieel directeur bij staalconstructiebedrijf Smulders, de huidige eigenaar van de terreinen. “Het was eigenlijk ook een heel moderne, hoogtechnologische werf voor die tijd. Maar door de crisis in de jaren 80 kwam het bedrijf in moeilijkheden en moest het de boeken neerleggen. Veel werknemers – er waren er toen 3.000 – raakten daardoor hun job kwijt. De Boelwerf nv nam het bedrijf over, maar moest op haar beurt in 1995 de handdoek in de ring gooien.”

Windturbines

Toen Smulders begin jaren 2000 op zoek was naar een nieuwe site om windturbineconstructies te creëren, bleek dit terrein een ideale voedingsbodem voor succes. De afgelopen 20 jaar bouwde Smulders mee aan meer dan 2.300 windturbinefunderingen en 35 hoogspanningsstations, waarvan de Baltic Eagle de voorlopig jongste en grootste in de rij is.

Terwijl ik voor de reusachtige bron van toekomstige windenergie sta en de grote stalen kubus met verschillende transformatoren zie, legt Verdickt uit hoe alle onderdelen van dit project zijn gemaakt in de verschillende hallen op de site. De daken bovenop de hallen zijn volledig uitschuifbaar, zodat de Titan elk afgewerkt onderdeel kan verplaatsen, waarna het ene onderdeel in het andere klikt. Ik begrijp plots waar Playmobil de inspiratie heeft gehaald voor zijn scheepjes.

“Zo simpel is het natuurlijk niet”, lacht Verdickt. Aan het Baltic Eagle-platform blijkt twee jaar gewerkt door 700 ingenieurs en arbeiders van verschillende bedrijven. In totaal weegt het 4.250 ton. Het is 50,8 meter lang, 30,7 meter breed en 5 verdiepingen hoog. Het platform wordt verbonden aan 50 offshore windturbines die binnenkort in Duitsland zo’n 475.000 huishoudens kunnen voorzien van groene energie. “Het grootste hoogspanningsstation dat in ons land al gebouwd is”, zegt Verdickt niet zonder trots.

Geldschieters zijn Iberdrola, het grootste Spaanse bedrijf op het vlak van windenergie, en het Duitse 50Hertz – een dochterbedrijf van Elia. Zij kozen ervoor om het reusachtige ‘stopcontact’ op Belgische bodem te laten maken.

Extra banen

De werkgelegenheid die uit het project voortkomt buiten beschouwing gelaten, heeft ons land er tijdens deze koude maanden weinig aan. Volgende week wordt de Baltic Eagle op een barge geplaatst en klaargemaakt voor verscheping naar de Baltische Zee.

“Naast het gebruik voor windenergie zal deze hoogspanningstechnologie ook meer en meer gebruikt worden voor offshore zonnepaneelparken en combinaties van zonnepanelen met wind”, zegt professor Michaël Daenen van het Instituut voor Materiaalonderzoek bij de UHasselt. “Dankzij de technologische vooruitgang binnen de energiemarkt zullen er de komende jaren veel extra banen gecreëerd worden, ook in ons land.”

De komst van dit windpark is weer een stap in de goede richting, naar een toekomst waarin groene energie floreert.