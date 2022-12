Return to sender voor Dirk Tirez: hoe de zoveelste CEO bij Bpost moet opstappen

“Het is onbegrijpelijk dat er ontoelaatbare praktijken hebben plaatsgevonden bij Bpost onder leiding van Dirk Tirez. Als bestuurder van een overheidsbedrijf moet je het goede voorbeeld geven, maar uit de analyse van de raad van bestuur maak ik op dat dit niet het geval was.” Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) is niet mals voor de uittredende CEO van Bpost. Volgens haar is het duidelijk dat er voor Tirez, wiens zesjarig mandaat nog tot 2027 liep, geen toekomst meer was weggelegd binnen het postbedrijf.

Deze aankondiging kwam er nadat de beurswaakhond FSMA vrijdagmiddag het aandeel van Bpost had geschorst op de beurs. Daarna kwamen de raad van bestuur en Tirez samen om hun samenwerking stop te zetten. “In onderling overleg en zonder vergoeding”, aldus de Bpost-woordvoerder. Tegelijk vergaderde het kernkabinet van de federale regering, dat door Bpost-voorzitster Audrey Hanard op de hoogte werd gebracht van de laatste stand van zaken. En die was zodanig ernstig dat een ontslag nog de enige optie leek.

Het lot van Tirez hing al langer aan een zijden draadje. In oktober zette hij tijdelijk een stap opzij omdat er binnen Bpost een intern onderzoek liep naar mogelijke wanpraktijken rond de aanbestedingsprocedure voor de distributie van kranten in België in de periode 2023-2027. Een maand later meldde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) dat ook zij een onderzoek naar de zaak had opgestart. Twee weken geleden kwam dan het nieuws dat de concurrentiewaakhond huiszoekingen had uitgevoerd, onder meer bij uitgever DPG Media.

‘Voldoende bezwarende elementen’

Hoewel de onderzoeken nog niet zijn afgerond, beschikt de raad van bestuur naar eigen zeggen over voldoende bezwarende elementen die kunnen wijzen op een schending van de wetgeving. Niet alleen bij de aanbesteding van de nieuwe krantenconcessie, zoals al geweten was, maar ook bij de concessie die vandaag al loopt. “We zijn vastberaden om dit tot op het bot uit te spitten”, zegt Hanard. “Ondertussen hebben we het volste vertrouwen in de 36.000 werknemers van Bpost Group.”

Wie Tirez zal opvolgen, is nog niet beslist. De raad van bestuur start een procedure op om een nieuwe CEO aan te duiden. Tot dan wordt financieel directeur Philippe Dartienne CEO ad interim. Maar wie het straks ook wordt: hij of zij staat voor een moeilijke opdracht. De Sutter: “Bpost moet antwoorden vinden op een complexe realiteit. We kopen steeds meer pakjes online in een samenleving die moet vergroenen en waarin iedereen ook digitaal mee moet kunnen.”

Het ontslag van Tirez komt in moeilijke tijden voor Bpost, net nu de drukke eindejaarsperiode voor de deur staat. “Onze operationele teams werken bijzonder hard tijdens deze meest cruciale periode van het jaar”, aldus Hanard. Bovendien is Tirez al de derde CEO die in minder dan twee jaar tijd moet vertrekken. Anderhalf jaar geleden moest Jean-Paul Van Avermaet, de voorganger van Tirez, nog opstappen omdat hij in de Verenigde Staten verwikkeld was in een zaak van verboden prijsafspraken in de beveiligingssector. Hij werd door een Amerikaanse recht­bank zelfs in staat van beschuldiging gesteld.

Oppositiepartij N-VA eist opheldering over de zaak die Tirez de kop kostte. “Er is veel geld gemoeid met de contracten voor de krantenbedeling. Blijkbaar wilde Bpost die contracten koste wat het kost binnenhalen, en geeft het nu zelfs toe dat het daar mogelijk de wet mee heeft geschonden”, zegt Kamerlid Michael Freilich. Hij vraagt volgende week een hoorzitting met Hanard in het parlement.