Reservelijst Qvax wordt opnieuw gelanceerd voor de boosterprik: zo kan u zich inschrijven

Wat is Qvax?

Qvax was het afgelopen jaar de centrale reservelijst om sneller een coronavaccin te kunnen krijgen, wanneer er op het einde van de dag overschotten waren in de vaccinatiecentra. Wanneer iemand in de loop van de dag niet kwam opdagen voor zijn prik, konden de al geopende flesjes vaccinvloeistof zo toch nog gebruikt worden.

Deze week zal het systeem opnieuw gelanceerd worden voor de boostercampagne, die is uitgebreid naar alle meerderjarigen in België.

Hoe werkt het?

De werking was en is eenvoudig: u meldt zich - vanaf donderdag - aan op qvax.be (linksboven kan u ‘Nederlands’ selecteren) en op basis van uw woonplaats krijgt u het vaccinatiecentrum bij u in de buurt te zien. Daarna geeft u uw beschikbaarheden in voor de komende week, en u kan meteen kiezen om die de komende weken te laten doorlopen. U vult eenmalig uw contactgegevens in, en zodra er vrije momenten over zijn in het vaccinatiecentrum, bestaat de kans dat u een mail of sms zult krijgen. Daarin wordt gevraagd te bevestigen dat u binnen het halfuur in het vaccinatiecentrum kan zijn.

De reservelijst zal vanaf donderdag beschikbaar zijn voor gebruikers, de vaccinatiecentra zelf zullen na enkele tests vanaf dinsdag mensen kunnen uitnodigen.

Kan iedereen zich er op inschrijven?

Ja, ongeacht uw leeftijd kan elke meerderjarige zich op Qvax registreren. De lijst zal opnieuw van oud naar jong werken. Wie in aanmerking wil komen voor een snellere derde prik, moet zich opnieuw inschrijven, ook al stond u vorige keer al op de lijst. Volgens de taksforce Vaccinatie zijn alle persoonlijke data ondertussen gewist.

Let wel op: als u uw officiële uitnodigingsbrief al hebt gekregen, heeft inschrijven geen zin: aangezien u dan al een vaccinatiecode hebt, zal het systeem u niet vroeger uitnodigen.

Er is dit keer één groot verschil met de basiscampagne dit voorjaar: de wachttijd tussen de tweede en derde prik (of eerste en tweede bij Johnson & Johnson). U kan zich wel al inschrijven vóór de wachttijd verstreken is, maar u zal dan nog niet uitgenodigd worden.

Welke wachttijd geldt voor mij?

Dat hangt van het moment van uw tweede prik af, of de datum waarop u een vaccin van Johnson & Johnson kreeg.

Wie een tweede inenting met Pfizer/BioNTech kreeg, moet minstens zes maanden wachten. Bij AstraZeneca is dat minstens vier maanden, en bij Johnson & Johnson gezien de lagere werking van dat vaccin twee maanden.

Moet ik mij donderdag al meteen inschrijven?

Qvax liep bij de lancering dit voorjaar meteen vast, met urenlange wachtrijen doordat iedereen zich tegelijkertijd wilde inschrijven. Om dat te vermijden vraagt de taskforce Vaccinatie aan mensen van wie de wachttijd nog niet verstreken is, om zich donderdag niet massaal aan te melden, aangezien dat toch geen zin heeft.

Waarom zou ik mij inschrijven?

De boostercampagne liep in het begin vertraging op door praktische besognes in de vaccinatiecentra, die eigenlijk op 15 oktober hun deuren hadden moeten sluiten. Terwijl veel centra hun werking aan het afbouwen waren, kwam geleidelijk aan de beslissing om toch een nieuwe campagne op te starten, voor steeds meer groepen.

Vandaag draaien de meeste centra weer op voele toeren, ligt het boostertempo veel hoger en wordt de achterstand deels ingehaald. Maar uit de cijfers blijkt toch dat heel wat mensen al boven hun wachttijd zitten. U op Qvax inschrijven kan u dan enkele weken niet onbelangrijke gezondheidswinst opleveren, ook als 65-plusser. Studies uit het buitenland tonen aan dat de derde prik al na enkele dagen eerste positieve effecten heeft en de immuniteit fors doet toenemen.

Zal ik echt vroeger aan de beurt komen?

Inschrijven op Qvax is geen garantie dat u vroeger aan de beurt zal komen. Maar uit de laatste cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat meer dan 13 procent van de uitgenodigden niet komt opdagen. Dat betekent dus dat er elke avond heel wat vaccins overblijven, die naar andere gegadigden kunnen gaan. De kans lijkt dus niet onbestaande dat u eerder aan de beurt zal komen.