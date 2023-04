Republikeinse politici in Tennessee stemmen Democratische collega’s weg na demonstratie tegen wapens

Het wegsturen van de Democratische politici kan landelijk op veel kritiek rekenen, maar met name van andere Democraten. Het Witte Huis spreekt van een “schokkende, ondemocratische stemming, zonder precedent”. Biden en de Democraten zien het wegsturen van staatsparlementariërs Justin Jones en Justin Pearson als een politieke wraakactie. Het afnemen van een zetel is immers een zeer ingrijpende maatregel, die bovendien uiterst zeldzaam is in recente politieke tijden.

Bovendien lijkt het ‘vergrijp’ van de staatsparlementariërs in geen verhouding te staan tot waar eerdere Afgevaardigden hun zetel voor werd afgepakt. In 1980 moest een parlementariër het veld ruimen vanwege omkoping, in 2016 vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik. De stemmingen daarover lieten grote eensgezindheid zien tussen Republikeinen en Democraten.

‘The Tennessee Three’

Dat is in dit geval wel anders. Er werd via de partijlijnen gestemd. Vrijwel alle Republikeinen stemden voor, alle Democraten tegen. Om een Afgevaardigde weg te sturen is een tweederde meerderheid noodzakelijk. De Republikeinen hebben driekwart van de zetels in Tennessee.

Bijna werd er nog een derde staatsparlementariër weggestuurd. Gloria Johnson kreeg 65 (van de 99) stemmen tegen zich en wist de tweederde meerderheid dus op één stem na te ontkomen, in tegenstelling tot haar twee collega’s. Toen ze door journalisten gevraagd werd waarom zij wél mocht aanblijven, zei ze: “Ik zal die vraag beantwoorden. Dat zou te maken kunnen hebben met mijn huidskleur.” Johnson is wit, Pearson en Jones zijn zwart. Gedrieën werden ze al omgedoopt tot ‘The Tennessee Three’.

Wapenbezit in de VS

De controversiële stemming is een toonbeeld van de polarisatie in de Amerikaanse politiek rondom onderwerpen als wapenbezit. Waar Democraten na schietpartijen regelmatig pleiten voor strengere wapenwetgeving, zien Republikeinen dat als een aantasting van hun grondrechten. Compromissen lijken vrijwel onmogelijk.

De nieuwste discussie over wapenwetgeving werd opgestart na een schietpartij eind maart op een basisschool in Nashville in Tennessee waar een schutter drie kinderen en drie volwassenen doodschoot. Vorige week donderdag togen demonstranten naar het Huis van Afgevaardigden in Tennessee, onder leiding van de Democratische politici. Ze betraden de vergaderzaal met megafoons en hieven leuzen aan voor strengere wapenwetgeving. De behandeling van wetten kon een uur lang geen doorgang vinden.

De Republikeinse voorzitter van het Huis vergeleek de actie met de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Volgens de Republikeinen hebben de drie “bewust en opzettelijk wanorde gebracht en het Huis onteerd”. Genoeg reden om ze weg te sturen, vinden zij. De betrokken Democraten spreken van een “politieke lynchpartij”. 250 partijgenoten uit 35 staten hebben een brief ondertekend waarin ze de staatsparlementariërs steunen.

Het is overigens mogelijk dat Pearson en Jones binnenkort toch weer hun zetel in kunnen nemen. Nu hun zetels vrijkomen, worden er tussentijdse verkiezingen georganiseerd om die te vullen. De politici kunnen zichzelf daar ook weer kandidaat voor stellen. Eenmaal terug in het Huis kunnen ze niet nog eens worden weggestuurd om hetzelfde vergrijp.