Reproductiegetal weer in gevarenzone: dit zijn de meest recente coronacijfers

Besmettingen

Tussen 26 februari en 4 maart kwamen er per dag gemiddeld 6.066 bevestigde besmettingen met het coronavirus bij. Dat is negen procent minder dan in de zeven dagen die voorafgingen.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat op donderdag 3 maart en vrijdag 4 maart het aantal nieuwe besmettingen hoger lag dan de corresponderende dag in de vorige week. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen ligt echter nog steeds lager dan de vorige periode.

Let wel, in werkelijkheid ligt het aantal nieuwe besmettingen naar schatting wel drie tot vijf keer hoger dan de vastgestelde aantallen.

Testen

Ook het gemiddelde aantal testen blijft dalen, tot 32.571 in de periode van 26 februari tot 4 maart. Dat is vijftien procent minder dan in de week ervoor. Over de hele pandemie werden inmiddels 31.946.419 testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio lag tussen 26 februari en 4 maart op 20,5 procent. Dat is een lichte stijging met 0,5 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal bedraagt 1, na een stijging met 23 procent. Een getal boven de 1 betekent dat de epidemie aan kracht wint.

Ziekenhuisopnames

Omdat er minder coronagevallen zijn, belanden er ook minder coronapatiënten in de ziekenhuizen. In de afgelopen week ging het om gemiddeld 141,3 opnames, een daling met slechts één procent tegenover de voorgaande week.

Gisteren lagen nog 2.069 mensen met Covid-19 in de Belgische ziekenhuizen (-11 procent), van wie 206 op de afdelingen intensieve zorg (-14 procent).

Overlijdens

Dagelijks overleden tussen 26 februari en 4 maart gemiddeld 18 mensen aan Covid-19, een daling met 26 procent.

Sinds het begin van de pandemie stierven in ons land al 30.296 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Vaccinaties

9.221.824 Belgen kregen intussen al minstens een eerste dosis van het coronavaccin. 9.092.136 mensen zijn al volledig gevaccineerd, of 79 procent van de volledige bevolking. 7.046.672 Belgen hebben al een boosterprik van het coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 61 procent van de bevolking.

In Vlaanderen hebben 5.665.610 mensen al hun eerste prik gekregen, of 85 procent van de bevolking. 5.594.684 Vlamingen zijn volledig gevaccineerd, of 84 procent. In Vlaanderen kregen al 4.639.269 mensen een derde prik. Dat is 69,73 procent van de Vlaamse bevolking.