Rentevoeten zitten in de lift: lenen voor een huis werd op enkele maanden tijd fors duurder

Begin dit jaar bedroeg het tarief dat particulieren betaalden als ze via Immotheker Finotheker een lening met vaste rente afsloten bij een van de banken waarmee de makelaar werkte, gemiddeld 1,60 procent als ze tussen 80 en 100 procent van de waarde van hun pand leenden. Vandaag is dat al 2,59 procent. Het is al meer dan vijf jaar geleden dat de rente op hypothecaire kredieten zo hoog stond.

In nauwelijks enkele maanden is lenen dus een pak duurder geworden. Een lening van 200.000 euro op twintig jaar leidt bij een rente van 1,60 procent naar een maandelijkse afbetaling van 973,24 euro. Bij een tarief van 2,59 procent is dat al 1.065,64 euro. Na afloop van de looptijd zal de kredietnemer in totaal nu 55.752,93 euro aan intresten hebben betaald. Wie enkele maanden geleden dezelfde lening nam, kwam er nog vanaf met 33.578,09 euro aan intresten. Dat is liefst 22.174,84 euro meer.

Maar ook voor de Belgische staat is de rentestijging geen goede zaak. De rente op tienjarige overheidsleningen is voor het eerst sinds september 2014 naar 1,40 procent gestegen.

“Toch blijft de rente historisch gezien nog steeds erg laag”, liet directeur Jean Deboutte van het Agentschap van de Schuld noteren. In november 2011 bedroeg de rente op tienjarige overheidsleningen 4,95 procent. In februari 1990 kwam ze zelfs uit op 10,61 procent.

“De sterke stijging van de rente zien we ook in andere landen”, zegt hoofdeconoom Hans Dewachter van KBC. “De financiële markten lopen daarmee vooruit op de renteverhogingen die de Europese Centrale Bank (ECB) wellicht eind dit jaar geleidelijk zal beginnen door te voeren.”