Remco Evenepoel trekt De Warmste Week op gang, maar hoe vrijgevig zijn we in tijden van economische crisis?

In Hasselt werd dinsdagochtend aangekondigd dat Remco Evenepoel de spits mag afbijten van De Warmste Week. Als allereerste inzamelactie van deze editie doneert de Vuelta-winnaar en kersvers wereldkampioen zijn rode leiderstrui. Wie meedoet aan de actie maakt kans om het truitje mee naar huis te nemen én steunt zo projecten die werken rond het centrale thema van dit jaar: kansarmoede. Want, zo verklaart de VRT, één op de acht Vlamingen wordt in kansarmoede geboren en met de opbrengsten kan worden ingezet op het toegankelijker maken van onder meer sport, voeding en vrije tijd.

Maar terwijl wielerfans schuimbekkend aan het sms’en slaan voor het rode truitje, is het afwachten om te zien of de rest van Vlaanderen zich even vrijgevig zal opstellen. We bevinden ons immers in een economische crisis met historisch hoge prijzen, en dan lijkt een inzamelactie niet de hoogste prioriteit voor veel mensen. Maar daar kunnen we niet zeker van zijn, zegt Tine Faseur (KUL), die onderzoek doet naar geefgedrag: “Het zou zelfs kunnen dat veel mensen meer gaan geven doordat ze nu zelf beter beseffen hoe moeilijk anderen het hebben.”

Faseur maakt de vergelijking met de coronacrisis en acht het mogelijk dat we net meer solidariteit gaan tonen in tijden van crisis. “Er niet genoeg literatuur over de effecten van economische crises op geefgedrag, dus een eenduidig antwoord is er niet,” vertelt ze, “maar het thema ligt dit jaar alleszins zeer dicht bij ons bed. Het gaat over onze eigen mensen en veel Vlamingen vinden het toch belangrijk om de mensen rondom hen te kunnen beschermen.” De marketingdeskundige waarschuwt ook om inkomen en geefgedrag niet een-op-een te vergelijken. “Uiteraard speelt inkomen een rol. Iemand die zijn energierekening niet meer kan betalen heeft simpelweg minder om te geven. Maar het is zeker niet zo dat hogere inkomens meer doneren. We zien zelfs dat lagere inkomens vaak net grote gevers zijn.”

‘Kunnen zijn wie je bent’

Vorig jaar werd De Warmste Week georganiseerd rond het thema ‘Kunnen zijn wie je bent’ en werd zo’n 3,2 miljoen euro ingezameld, opvallend minder dan de 17 miljoen van 2019. Geen reden tot ontgoocheling, zei de openbare omroep toen: “We zijn erin geslaagd ons centrale thema nadrukkelijk op de agenda te zetten. Dat is waar het om draait.”

Ook Faseur benadrukt dat er natuurlijk meer gedaan kan worden voor een goed doel dan geld schenken, en daarin ziet ze ook een verschil met de huidige editie: “Vorig jaar ging het vooral om het doorbreken van een taboe, terwijl de focus nu echt ligt op de financiële nood die veel mensen hebben. Op vlak van donaties gaat deze editie dus wellicht meer aantrekken dan vorig jaar.”