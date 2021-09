Remco Evenepoel: ‘Ik had benen om wereldkampioen te worden. Dit is gemiste kans’

“Ja”, klonk het al kordaat bij de inleidende vraag of hij zondag de benen voelde om wereldkampioen te worden. Jawel, die had hij zeker, zei Evenepoel. Maar de kans om dat te bewijzen, kreeg hij niet, betreurde hij tijdens de uitzending.

“Op vrijdagavond voor het WK was er meeting met iedereen. Voor mij was het bijzonder onduidelijk wát precies van mij werd verwacht. Met die onduidelijkheid ging ik de nacht in. ’s Anderendaags ben ik naar Sven (Vanthourenhout, bondscoach) en Serge (Pauwels, performance coach) gestapt en heb ik gevraagd: ‘wat verwachten jullie nu concreet van mij?’ Ik zei ook rechtuit dat ik dacht dat ik in een bepaald scenario misschien wel de koers zou kunnen winnen. ‘Krijg ik een kans of niet?’, vroeg ik. ‘Neen’, was het antwoord. Oké, dat was wél duidelijk.”

“Er werd vastgehouden aan de vooropgestelde tactiek: ‘alles voor Wout (van Aert, red.)’. Met Jasper (Stuyven, red.) als wisselkopman. Ik moest knechten. Mijn job bestond er in om geen gevaarlijke renners te laten vertrekken. In zo’n geval moest ik altijd mee zijn. Ik heb de knop omgedraaid en me neergelegd bij die taak.”

Wout van Aert rijdt teleurgesteld over de meet. Beeld BELGA

“Voor de goeie orde: ik zou dit werk ook binnen onze ploeg altijd doen, als me dat wordt gevraagd. Als we in de Ronde van Lombardije de kaart-Julian Alaphilippe trekken: geen probleem dan. Maar in dit geval heb ik Sven Vanthourenhout wel gezegd: ‘dit is een gemiste kans, voor meerdere jongens’.”

Evenepoel kreeg steun van de drie andere tafelgasten van Ruben Van Gucht. “Remco werd ‘misbruikt’ op het WK”, zei Dirk De Wolf vlakaf. “Híj moest toch niet achter Cosnefroy aan op 180 kilometer van het einde? Daar waren andere Belgische renners voor. De Belgische tactiek heeft gefaald, sorry.”

Kopman Wout van Aert draagt daarin gedeeltelijke verantwoordelijkheid, vond hij. “Toen hij op de Smeysberg al niet mee kon met Alaphilippe, had hij meteen moeten zeggen: ‘ik ben niet goed genoeg, jongens’.”

Wegkapitein Gilbert

Volgens Adrie van der Poel misten de Belgen onderweg een goeie wegkapitein. “Een type-Gilbert. Of Van Avermaet. Maar ik denk nog eerder aan Philippe Gilbert.” Redeneringen waar Evenepoels ploegmaat bij Deceuninck-Quick.Step, Iljo Keisse, volledig in meeging. “Ik vond het ook niet aan Remco om al dat werk op zijn schouders te nemen in de finale in die groep van 17, met al die grote namen. Hij nam 25 kilometer in zijn eentje voor zijn rekening. Op het moment dat ze hem écht konden gebruiken, waren zijn vleugels geknipt.”