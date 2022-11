Relschoppers gaan confrontatie aan met politie na België-Marokko

Op de Lemonnierlaan tussen Brussel-Zuid en de Beurs waren na de match een 100-tal politieagenten aanwezig, die gebruik maakten van twee waterkanonnen om de relschoppers tegen te houden. De Anspachlaan werd toen afgesloten. De amokmakers lijken zich momenteel richting de beruchte wijk Kuregem in Anderlecht te begeven. De politie wordt nog steeds met stenen bekogeld.

De relschoppers staken na de match een aantal steps in brand en er werd al zeker één auto vernield. Voor de match waren er al enkele opstootjes, maar ondertussen zijn die dus geëscaleerd. Sommige relschoppers gooiden met vuurwerk naar mensen, anderen braken straatmeubilair af. Er werden ook brandjes gesticht. Verschillende steps zijn in vlammen opgegaan en één exemplaar is in de voorruit van een auto gegooid.

“Om 15.22 uur hebben tientallen mensen, van wie sommigen met een bivakmuts, de confrontatie gezocht met de ordediensten”, zegt Ilse Van de Keere, woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene over de rellen in Brussel. “Er werd pyrotechnisch materiaal gebruikt en met projectielen gegooid”, zegt ze. Aan het kruispunt van de Woeringenstraat en de Lemonnierlaan stond ook een container in brand.

Volgens de woordvoerder werd ook een verkeerslicht vernield en werd een auto met inzittenden omsingeld op de Lemonnierlaan. Een journalist raakte door vuurwerk ook gewond aan het gezicht. “Er is dan besloten om over te gaan tot een politie-interventie, met de inzet van een waterkanon en traangas”, luidt het tot slot.

In de buurt van de Lemonnierlaan is zelfs een ziekenwagen bekogeld met stenen. “Er is schade aan het koetswerk, de buitenspiegels en de verlichting”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de brandweer in Brussel. “Gelukkig is de bemanning ongedeerd. Wij vinden het onbegrijpelijk en absurd dat hulpdiensten een beroep moeten doen op de ordediensten om in alle rust en veiligheid te kunnen werken.”

Ziekenwagen brandweer Brussel rellen na België-Marokko Beeld Brandweer Brussel

Als gevolg van de rellen worden vanavond in totaal zes metro- en premetrostations in Brussel niet bediend. Vooral in het centrum van Brussel en aan de Zuidwijk, maar ook in Molenbeek zijn ondergrondse stations op bevel van de politie afgesloten. Het gaat meer bepaald om de metrohaltes Zwarte Vijvers, Graaf van Vlaanderen en Beekkant en om de premetrohaltes Anneessens, Lemonnier en Beurs. De trams en metro’s rijden wel door de stations, maar er wordt geen halt gehouden. Er kunnen dus ook geen reizigers in- of uitstappen.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) is niet te spreken over de incidenten die tijdens en na afloop van het WK-duel tussen de Rode Duivels en Marokko uitgebroken zijn in de Brusselse binnenstad.

“Ik veroordeel ten strengste de incidenten die zich deze namiddag hebben voorgedaan”, aldus de Brusselse burgemeester op Twitter. “De politie is al hard opgetreden. Ik raad supporters dus af om naar het centrum te komen. De politie doet er alles aan om de openbare orde te bewaren. Ik heb hen ook gevraagd om over te gaan tot administratieve arrestaties van de relschoppers”.

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft ondertussen al op de rellen gereageerd. Zij vindt het “bedroevend om te zien hoe enkelingen misbruik maken van de situatie om rel te schoppen”. In een tweet bedankt Verlinden de politiediensten die volgens haar “alles in het werk stellen om hier een einde aan te maken, en die er de komende dagen alles aan zullen doen om de relschoppers te identificeren”.

Vooraf zat de schrik voor rellen er al in en was de politie massaal ter plaatse. Bij de Beurs, waar ook een deel van de kerstmarkt staat, waren heel wat agenten. Ook cafés zoals De Falstaff en Les Brasseurs hadden vooraf beveiligingsmaatregelen genomen. VRT-journalist Riadh Bari toont al een hele namiddag op Twitter wat er in de buurt van zijn woonst gebeurt.

Mijn 💔 brak daarnet. Geen excuses voor wat hier in mijn buurt is gebeurd. Geen enkel 😔! https://t.co/JEqC5rVcpL — Riadh Bahri 🏳️‍🌈 (@Riadh_B) 27 november 2022

Een groot aantal Marokkaanse fans in Antwerpen wordt hier en daar door de politie preventief uiteen gedreven. Aan de Zwaantjes op het Kiel werd het waterkanon ingezet. De Turnhoutsebaan in Borgerhout werd preventief afgesloten. Dat het er gespannen was, heeft journalist Rob Van herck van VTM Nieuws aan den lijve mogen ondervinden. Tijdens zijn live verslaggeving vanop de Turnhoutsebaan in Borgerhout werd hij belaagd en kreeg hij ook een klap. Van herck geraakte niet gewond, maar dient wel klacht in. VTM Nieuws sluit zich aan bij die klacht.

In het Luikse Droixhe hebben zowat vijftig relschoppers omstreeks 18.10 uur het politiecommissariaat aangevallen. Ruiten werden ingeslagen en lampen van dienstwagens werden beschadigd. De politie is ter plaatse en wordt ondersteund door een sproeiwagen en een drone om de daders van de schade te onderscheppen.

Brussel - waterkanon na rellen na voetbal Marokko - Belgie Beeld Mark Baert

Brussel - waterkanon na rellen na voetbal Marokka - Belgie Beeld Mark Baert

Ook in verschillende Nederlandse steden was het vandaag onrustig. In het centrum van Rotterdam voerde de Mobiele Eenheid (ME) van de Nederlandse politie charges uit tegen de relschoppers. De politie sprak van een groep van ongeveer vijfhonderd supporters. Er werd onder meer met vuurwerk en glas naar de politie gegooid.

In Den Haag greep de ME ook in, omdat er rellen uitbraken. “De sfeer is wat grimmiger geworden”, aldus een woordvoerster. Volgens haar werd er met zwaar vuurwerk gegooid en trokken supporters auto’s van voorbijgangers open. “Het gaat om een grote groep. De politie probeert ervoor te zorgen dat iedereen weggaat.”

In Amsterdam waren volgens een woordvoerder zo’n vijfhonderd mensen op de been. Er braken brandjes uit en mensen staken vuurwerk af. De ME staat klaar om in te grijpen, mocht dat nodig zijn, aldus de politie. In eerste instantie verliepen de feestelijkheden gemoedelijk. “Er was een feestje en dat is nu overlast geworden”, aldus de woordvoerder.

In Utrecht en Amersfoort werd vooral feest gevierd, aldus een woordvoerder van de politie. In de Utrechtse wijk Lombok was de sfeer feestelijk, er waren slechts her en der wat kleine straatbrandjes. In Amersfoort werd een scooter in brand gestoken en was er vuurwerk.