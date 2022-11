Rellen uitgebroken in Brussel na België-Marokko: steps in brand gestoken, politie zet waterkanonnen in

De relschoppers staken een aantal steps in brand en er werd al zeker één auto vernield. Er werden stenen gegooid naar de politie. Voor de match waren er al enkele opstootjes, maar ondertussen zijn die dus geëscaleerd. Wie de relschoppers exact zijn is niet geweten, maar er zouden een aantal Marokkaanse supporters bij zitten.

Sommige relschoppers gooiden met vuurwerk naar mensen, anderen braken straatmeubilair af. Er werden ook brandjes gesticht. Verschillende steps zijn in vlammen opgegaan en één exemplaar is in de voorruit van een auto gegooid.

In het kader van een interventie van de hulpdiensten willen we u vragen om de volgende sector te vermijden: Zuidlaan (in beide richtingen) en de omliggende straten. https://t.co/xhGPb8ZyUv — PolBru (@zpz_polbru) 27 november 2022

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) is niet te spreken over de incidenten die tijdens en na afloop van het WK-duel tussen de Rode Duivels en Marokko uitgebroken zijn in de Brusselse binnenstad.

“Ik veroordeel ten strengste de incidenten die zich deze namiddag hebben voorgedaan”, aldus de Brusselse burgemeester op Twitter. “De politie is al hard opgetreden. Ik raad supporters dus af om naar het centrum te komen. De politie doet er alles aan om de openbare orde te bewaren. Ik heb hen ook gevraagd om over te gaan tot administratieve arrestaties van de relschoppers”.

Vooraf zat de schrik voor rellen er al in en was de politie massaal ter plaatse. Bij de Beurs, waar ook een deel van de kerstmarkt staat, waren heel wat agenten. Ook cafés zoals De Falstaff en Les Brasseurs hadden vooraf beveiligingsmaatregelen genomen.

Traangas in mijn straat. Net een vrouw en huilende peuter laten schuilen in de gang. De lucht hangt vol, ogen pieken nog maar wanneer je de venster opent. De politie stelt zich op alsof het een belegering is. Kunnen we dit WK definitief annuleren? Ik moet nog naar de winkel. Dank pic.twitter.com/Q3vO8kkY7B — Riadh Bahri 🏳️‍🌈 (@Riadh_B) 27 november 2022

In Gent heeft een karavaan met uitbundige supporters van het Marokkaans elftal voor wat verkeersellende gezorgd, al blijft de hinder volgens de politie geconcentreerd rond de Bevrijdingslaan. Bij een incident in de stad is ook de ruit van een politiecombi ingeslagen.

KIJK. Voertuigen die in brand gestoken zijn en een auto op de kop: relschoppers zorgen voor ravage in Brussel