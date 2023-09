Relaxed geld verdienen doe je zo: ‘Het is een kwestie van je instincten en emoties te beheersen’

Vergeet het idee dat je onophoudelijk met je aandelenportefeuille moet bezig zijn om winst te maken, zeggen ­financieel adviseurs en auteurs van De hangmatbeleggers Yoran Brondsema en Tim ­Nijsmans. ‘De kunst is om je instincten en emoties te beheersen.’

‘Nee”, lachen ze allebei als ik hen vraag of ze staatsbons hebben gekocht. “Niet dat ze slecht zijn, maar we geloven in de kracht van bedrijven, innovatie en vooruitgang, en dan ben je beter bij aandelen.”

Of bij ETF’s, exchange traded funds, fondsen die op lange termijn tussen de 5 en de 8 procent rendement per jaar opleveren, en daar komen eventuele dividenden nog eens bovenop. Over die ETF’s en waarom ze er al jaren in beleggen, schreven Yoran Brondsema en Tim Nijsmans het boek De hangmatbelegger, een titel die het geheim van beleggen in ETF’s al meteen duidelijk maakt. Je koopt ze en denkt er daarna best niet al te vaak meer aan. “Laat het los”, zoals Nijsmans deze vorm van passief beleggen samenvat.

ETF’s zijn beursgenoteerde fondsen. In ­tegenstelling tot klassieke fondsen koop je die dus niet bij de bank, wel bij een broker. Het grote verschil tussen de twee is wat erin zit. In een fonds zitten verschillende beleggingen, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen of goud. Een ETF volgt een index, zoals de Bel-20, waar de aandelen van de twintig meest gekapitaliseerde bedrijven van de Belgische beurs inzitten. In Nederland heb je de AEX, in de VS de S&P 500 en er zijn ook wereldwijde ETF’s. Als je een ETF koopt, koop je dus in feite een heel klein stukje van elk van de bedrijven die in de index zitten. Het geheim is dus diversificatie in de breedte en de spreiding van je risico. Je gaat niet op zoek naar de naald in de hooiberg, je koopt meteen de hele berg.

“Ik heb vijftien jaar als fondsbeheerder gewerkt bij een private bank”, legt Nijsmans zijn kennismaking met ETF’s uit. “In 2010 lanceerden we een aandelenfonds. ETF’s bestonden toen al, maar ze waren veel minder bekend dan vandaag. Ik wilde weten met hoeveel procent we de markt gingen kloppen, dus kocht ik op dat moment ook een ETF. Na een jaar vergeleek ik de twee en bleek de ETF het beter gedaan te hebben dan ons fonds. Wat zegt de klassieke bankier dan? Een jaar, dat is te kort om te oordelen. Kijk over vier jaar nog eens, dan zul je iets heel anders zien. We zijn intussen dertien jaar later en het verschil is 60 procent in het voordeel van de ETF.”

Actief fonds van een grootbank vs. een gelijkwaardige ETF Waarde van de belegging, in euro 5.000 4.500 SPDR MSCI ACWI IMI ETF SPDR MSCI ACWI IMI ETF 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Grootbank Equity Fund World Grootbank Equity Fund World 500 0 ‘06 ‘08 ‘10 ‘12 ‘14 ‘16 ‘18 ‘20 ‘22 Bron Backtest van Curvo Actief fonds van een grootbank vs. een gelijkwaardige ETF Waarde van de belegging, in euro 5.000 SPDR MSCI ACWI IMI ETF SPDR MSCI ACWI IMI ETF 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Grootbank Equity Fund World Grootbank Equity Fund World 1.000 500 0 ‘06 ‘08 ‘10 ‘12 ‘14 ‘16 ‘18 ‘20 ‘22 Bron Backtest van Curvo

Passief beleggen in een fonds dat de index volgt was duidelijk rendabeler dan in een actief fonds dat beheerd werd door de bank. Nijsmans hield daarop de eer aan zichzelf en nam ontslag. Hij werd docent private banking aan de Gentse Arteveldehogeschool en richtte Vermogensgids op, het kanaal waarlangs hij private beleggers in de richting van ETF’s stuurt.

Het traject van Brondsema kende een heel ander verloop. Hij is een ingenieur die vooral bezig was met technologiestart-ups en het beu was dat zijn spaargeld opgegeten werd door de inflatie. Dus begon hij aandelen te kopen en maakte de klassieke beginnersfouten. “Een aandeel kopen van een bedrijf omdat je de ­producten er zelf van gebruikt, is bijvoorbeeld geen goed idee,” zegt hij.

Zes jaar geleden ontdekte hij ETF’s. Hoe meer hij erover las, hoe overtuigder hij werd, en in 2019 zette hij samen met een medeop­richter de Curvo-app op. “Ons doel is om jongeren wegwijs te maken in de wereld van het passief beleggen”, zegt hij. “De meeste literatuur over ETF’s is Amerikaans. Dat is leuk om de theorie te leren kennen, maar de details, zoals de manier om de juiste broker te kiezen en welke kosten en belastingen je zult moeten betalen, zijn natuurlijk wel lokaal. Het is eenvoudig, maar niet gemakkelijk.”

Naast kennis heeft passief beleggen in ETF’s ook veel met psychologie te maken, aldus Nijsmans: “Het is een kwestie van je instincten en emoties te beheersen. Je moet het niet beter proberen te doen dan de markt. De meest gestelde vragen die ik bij Vermogensgids krijg, zijn: wanneer moet ik beleggen en wat is op dit moment de beste ETF? Typische vragen voor actieve beleggers. Je moet het geleidelijk aan doen en het beste moment kiezen is onmogelijk, antwoord ik dan.

“Ik wijs hen erop dat ze moeten leren stilzitten, en niet te veel kosten maken door altijd maar te kopen en te verkopen. Bij aandelen is het immers een ander verhaal: die moet je wel goed in het oog houden. Wie tijdens de financiële crisis zijn Fortissen en Dexia’s bijhield, zat nadien met een lege portefeuille. In een ETF worden die kleiner en kleiner, waarna ze uit de index verdwijnen en automatisch verkocht worden. Een ETF doet dus het omgekeerde van een belegger. Die houdt zijn verliezers bij en verkoopt zijn winnaars, want met die verliezers komt het ooit nog wel eens goed, denkt hij. Misschien wel ja, maar misschien ook niet.”

Het idee dat passief beleggen en een tukje doen in je hangmat beter werkt dan actief je beleggingen beheren, gaat toch tegen alle intuïtie in?

Nijsmans: “Precies. Yoran en ik moeten ook constant tegen de drang vechten om actief te beleggen en de beurs te kloppen. Een van de redenen waarom actief minder rendabel is, zijn de kosten. Banken vragen ongeveer 2 procent om je geld te beheren. Een ETF vraagt 0,15 tot 0,20 procent. Als professionele belegger start je dus al met een achterstand van 1,8 procent. Daar komt nog bij dat de reglementering in de financiële wereld gigantisch geworden is, waardoor je als professionele belegger niet zomaar alles mag doen wat je wilt. En het frappantste: als je daar in de bank tussen een hoop andere professionele beleggers zit, met hun diploma’s, kennis en ervaring, verlies je soms ook je objectiviteit in je keuze van beleggingen. Dan primeren buikgevoel, ego en vooroordelen plots op rationele argumenten.

“Ik heb vijftien jaar in dergelijke comités gezeten en ik zag er precies dezelfde fouten als bij particuliere beleggers: moeite om verlies te aanvaarden, trends achternalopen en te veel transacties doen. Beleggen zou net zo interessant moeten zijn als naar drogende verf kijken, zei ooit iemand, en laat dat nu juist zijn wat de gemiddelde belegger niet wil. Die wil actie. Ik hoor vaak genoeg dat wat ik voorstel ‘toch maar saai’ is. Mijn antwoord daarop: als je dan toch per se actief wil beleggen, kies dan voor twee portefeuilles: een kleintje om mee te spelen en risico’s te nemen, en een grote waar je voor zekerheid kiest en dus passief belegt.”

Maar ik heb zo’n goede relatie met mijn bankier, zeggen mensen dan.

Nijsmans: “Ook daar speelt psychologie. Zo’n bankier ontneemt de belegger verantwoordelijkheid. Mensen willen iemand die de beslissingen voor hen neemt. Bij ETF’s werkt het anders: die zijn jouw verantwoordelijkheid. En voor sommige mensen is dat lastig.”

ETF’s volgen de beursindex, maar soms daalt de beurs toch?

Nijsmans: “Op korte termijn kan ze dalen, maar dan moet je gewoon wachten. Want op lange termijn stijgt ze. We hebben een paar wereldoorlogen, depressies en pandemieën meegemaakt, en toch is er sinds het ontstaan van de moderne beurs eind 19de eeuw een duidelijke groei zichtbaar.”

Stel dat ik met 10.000 euro bij jullie aanklop. Welk advies krijg ik dan?

Nijsmans: “Dat zal variëren, want niet iedere belegger is hetzelfde. Net als banken werken we met risicoprofielen. Ik zal dus eerst proberen in te schatten hoe jij tegenover risico staat. Stel dat je volgend jaar van je 10.000 euro nog 6.000 euro overhoudt, hou je het dan voor bekeken of zet je door? Op basis van je antwoord daarop, kan ik inschatten of ik je beter aandelen-ETF’s dan wel obligatie-­ETF’s – minder risicovol, maar ook minder rendabel – aanraad. Daarna volgt een verdere uitdieping van je profiel. Wil je wereldwijd beleggen? Zie je iets in goud-ETF’s of in vastgoed-ETF’s? Of trek je graag ieder jaar een couponnetje? Het kan allemaal.”

Beeld Nastia Cistakova

Is goud wel een goede belegging?

Brondsema: “Tim staat er positiever tegenover, maar ik zou het niemand aanraden. Het probleem met goud is dat het geen waarde creëert. Een aandeel levert dividenden op. Een kilo goud is over tien jaar nog altijd diezelfde kilo goud. Vandaar dat de langetermijnrendementen van goud amper boven de inflatie uitkomen. Zo’n 0,76 procent dus, terwijl dit voor aandelen boven de 6 procent ligt.”

Nijsmans: “Ik vind dat je goud toch kunt zien als een soort koopkrachtbescherming, een verzekering. Als alles misloopt, stijgt de prijs van goud enorm. Kies dan trouwens voor een fysieke goud-ETF, waarbij het goud echt ergens in een kluis ligt, en dus niet voor een synthetische goud-ETF, waarbij het goud alleen op papier bestaat.”

Geldt hetzelfde principe ook niet voor vastgoed? Dat je beter kiest voor echt vastgoed in plaats van voor een vastgoed-ETF?

Nijsmans: “Op zich is er niets mis met in fysiek vastgoed investeren en het verhuren. Alleen is er de voorbije twee jaar iets vreemds gebeurd: de prijzen van vastgoed zijn niet gezakt, terwijl die van vastgoedaandelen, van bedrijven die vastgoed beheren en verhuren en die huur als dividend uitkeren, rond de 35 procent zijn gedaald. Maar de huur is natuurlijk niet gedaald, waardoor het rendement uiteindelijk hoger uitkomt en nu rond de 5 procent netto ligt.

“Ik denk niet dat er veel verhuurders van vastgoed zijn die op een dergelijk rendement uitkomen. Normaal ligt dat tussen de 2 en 3 procent. En zeg nu niet dat de waarde van je vastgoed door de tijd stijgt, want dat geldt ook voor het vastgoed dat in een ETF zit. Maar je moet natuurlijk ook wel tegen schommelingen op de beurs kunnen. De waarde verandert constant, terwijl de meeste mensen die in vastgoed beleggen juist stabiliteit willen.”

Brondsema: “Vergeet ook de praktische kant niet. Als je een appartement verhuurt moet je huurders vinden, en dat mogen geen wanbetalers zijn. Als er iets kapot gaat, moet je ernaartoe. Dat kost je tijd en moeite. Zo’n ETF vergt helemaal niets. En er is natuurlijk ook de spreiding. Als je een appartement koopt om te verhuren, leg je al je eieren in dezelfde mand, terwijl verstandig beleggen juist gaat over het spreiden van je risico’s.”

Bestaat er ook zoiets als duurzame ETF’s?

Brondsema: “Er zijn wel wat ESG-ETF’s, wat staat voor ‘environmental, social, governance’. Daarbij wordt gekeken naar de impact op de omgeving en de samenleving en naar het democratisch gehalte van het bestuur. Het probleem met dergelijke ETF’s is dat duurzaamheid subjectief is. Voor de een kan Delhaize erin, maar voor de ander niet. Vandaar dat er verschillende indexen zijn. En ook greenwashing is soms een probleem. Sommige ratingbureaus geven Total bijvoorbeeld een hoge duurzaamheidsscore, omdat het bedrijf investeert in duurzame technologieën. Maar het blijft in essentie natuurlijk een oliebedrijf.”

Hoort bij duurzame ETF’s dan ook automatisch een lager rendement?

Nijsmans: “Dat is nog nooit bewezen. In jaren dat de beurs sterk presteert, durven duurzame fondsen weleens al de andere kloppen. Duurzame fondsen investeren immers toekomstgericht, waarna de markt denkt dat er in de toekomst meer winst gemaakt zal worden. Vorig jaar was een dubbele tegenslag voor de duurzame aandelen. De rente is gestegen, waardoor projecten in de verre toekomst opeens een stuk duurder dreigen te worden. Nadien volgden de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Wie niet belegd had in de wapen-, olie- of gasindustrie had daardoor een relatief nadeel. Maar op lange termijn betekent dat allemaal niet veel, want rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, ­zoals iedere bankier je zal vertellen.”

Yoran Brondsema en Tim Nijsmans, De hangmatbelegger, zorgeloos beleggen voor mensen met weinig tijd, Lannoo, 224 p., 24,99 euro.