Rel over opgehangen Erdogan-pop ‘saboteert’ Zweedse toetreding tot de NAVO

Woensdag werd in de Zweedse hoofdstad Stockholm bij het stadhuis een paspop die op Erdogan leek aan zijn voeten aan een lantaarnpaal opgeknoopt. Een groep die zichzelf Zweeds Solidariteitscomité voor Rojava noemt, zegt de protestactie te hebben georganiseerd. Rojava is de Koerdische naam voor Noord- en Oost-Syrië. De Zweedse politie zegt vooraf niet geïnformeerd te zijn over de demonstratie.

Dit viel volkomen verkeerd bij zowel de Turkse als de Zweedse regering. De diplomatieke relatie tussen de landen is gespannen, omdat Turkije de Zweedse toetreding tot de NAVO blokkeert. Ankara vindt dat de Zweedse regering te slap optreedt tegen Turkse en Koerdische militante groeperingen in Zweden. Tegen Finland heeft Turkije soortgelijke bezwaren, al is Ankara wel milder tegenover Helsinki.

‘Broeinest van terroristen’

Na de Russische invasie in Oekraïne vroegen Zweden en Finland samen het NAVO-lidmaatschap aan, maar Turkije maakt bezwaar tegen met name Zweden, dat volgens de Turkse regering “een broeinest van terroristen” is. Zweden verleent politiek asiel aan Turken die in Turkije van terrorisme worden verdacht. Ook krijgen aanhangers van de in Turkije verboden Koerdische organisatie PKK in Zweden ruimte voor politieke activiteiten.

De vorige Zweedse regering beloofde afstand te nemen van Koerdische groeperingen in Syrië, hief een wapenembargo tegen Turkije op en beloofde Turkse uitleveringsverzoeken “snel en grondig” af te handelen. Dat is niet genoeg, vindt Ankara: de Turkse regering eist ook uitlevering van een veertigtal mensen die in Zweden als politiek vluchteling zijn toegelaten.

Dat gaat de Zweedse regering, die al maanden bezig is Ankara van zijn goede wil te overtuigen, te ver. Al voor de paspoprel verwachtten Europese diplomaten daarom dat Erdogan Zweden en Finland zal laten bungelen tot de Turkse verkiezingen in juni voorbij zijn, aldus de nieuwswebsite EU-Observer.

Nieuwe antiterreurwetgeving

De Zweedse regering had woensdag nog gezegd te werken aan nieuwe anti-terrorismewetgeving om de Turken nog wat meer tegemoet te komen. Maar de rel rond de paspop zet de Zweedse NAVO-toetreding nu opnieuw op scherp. De Turkse regering heeft een aanklacht ingediend, de Zweedse ambassadeur op het matje geroepen en een bezoek van Andreas Norlén, de voorzitter van het Zweedse parlement aan Turkije volgende week afgezegd. Turkije tekent vaker protest aan tegen demonstraties in het buitenland die als ‘beledigend’ voor president Erdogan worden opgevat. Deze keer komt de Zweedse regering niet weg met een simpele veroordeling van het incident, aldus Mevlüt Cavusoglu, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken.

Het incident brengt Kristersson, die zondag nog vol zelfvertrouwen was over een spoedige toetreding, in een lastig parket. De Zweedse premier is dan ook woedend over het incident. “Dit is sabotage van de Zweedse aanvraag voor de NAVO. Deze manier van optreden is gevaarlijk voor de Zweedse veiligheid”, aldus Kristersson tegen de Zweedse omroep TV4. Hij zei de “nep-terechtstelling van een democratisch gekozen buitenlandse leider zeer serieus” op te nemen, zeker in het licht van moordaanslagen op Zweedse politici zoals premier Olof Palme in 1986 en minister van Buitenlandse Zaken Anna Lindh in 2003.