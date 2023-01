Rekenhof: ‘Vlaanderen doet te weinig om schade door overstromingen te voorkomen’

Na de waterramp in 2021 besloot minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dat Vlaanderen beter moet voorkomen dat er nog gebouwd wordt in overstromingsgevoelig gebied. Maar het beleid dat tot nu wordt gevoerd voldoet niet. Dat oordeelt het Rekenhof in een audit.

“Het conflict tussen bebouwing en water is op veel plaatsen nog niet opgelost”, besluit het Rekenhof. “Nochtans zou open ruimte bewaren eenvoudiger moeten zijn dan open ruimte creëren.”

De basis van het Vlaamse beleid zijn de ‘signaalgebieden’: 235 overstromingsgevoelige plekken die de Vlaamse regering in 2018 identificeerde omdat ze bestemd zijn om er te bouwen terwijl ze kunnen overstromen of door hun bodem kunnen werken als natuurlijke spons.

Het Rekenhof noemt die 235 “een zeer beperkt aantal.” Ook geeft het hof kritiek omdat ze maar niet gevrijwaard raken.

In ruim de helft zou je alleen nog mogen bouwen als er eerst een extra strenge controle (‘watertoets’) op overstromingsrisico gebeurt. Maar hier houdt de overheid “te weinig rekening met overstromingen door intense neerslag of toekomstige klimaatverandering”.

In de andere signaalgebieden zou niet meer gebouwd mogen worden. Dat kan via een herbestemming met een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door de plek na een openbaar onderzoek aan te duiden als ‘watergevoelig openruimtegebied’ (WORG).

Maar die pistes leveren te weinig op, aldus de audit. Dat komt omdat er nog geen subsidies zijn aangevraagd om eigenaars te vergoeden voor zo’n herbestemming en omdat het ‘instrumentendecreet’ niet gestemd raakt. Dat moet het ruimtebeleid praktisch uitwerken en mikt op een hogere vergoeding voor eigenaars. Door juridisch-technische problemen ligt dat decreet bij de Raad van State.

Daardoor zijn er “nog maar weinig RUP’s definitief vastgesteld, ook al was dat opgedragen, en is er geen enkele zone aangeduid als WORG. Door dat gebrek aan beslissingskracht dreigt de oplossing onder druk komen te staan. Eigenaars en gebruikers hebben nog altijd geen juridische zekerheid over de ontwikkelmogelijkheden van hun perceel”, stelt het Rekenhof.

“De Vlaamse regering beslist om te wachten op de goedkeuring van het instrumentendecreet. Maar dat is niet nodig en het zou de factuur onbetaalbaar maken. Alleen al voor de WORG’s zou die stijgen van 33 miljoen euro naar 122 of mogelijk 489 miljoen euro”, hekelt Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. “Ondertussen verliezen we tijd en wordt er verder gebouwd in overstromingsgevoelig gebied.”

Minister Demir (N-VA) reageert dat het waterbeleid een prioriteit is en dat er sinds de audit midden vorig jaar “al heel wat stappen gezet zijn”. Ze wijst onder andere op het Vlaams Klimaatadaptatieplan, de meer klimaatrobuuste ‘integrale watertoets’ en meldt dat tegen september alle voorgestelde WORG’s, goed voor zo’n duizend hectare, “minstens voorlopig aangeduid moeten zijn als WORG”.