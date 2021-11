‘Reken maar dat er paniek is bij bol.com, Zalando en de pakjesbedrijven’: na de inval bij PostNL

Sociale inspecteurs zijn gisterochtend binnengevallen bij koeriersbedrijf PostNL in het Antwerpse Wommelgem en Mechelen. Er werden onder meer inbreuken vastgesteld voor zwartwerk en deeltijdse arbeid. ‘Zowel de multinationals, de pakkettenverdelers als de consument moeten in eigen boezem kijken’, zegt een expert.

Om 6 uur in de ochtend vielen de sociale inspectiediensten, samen met politie en douane, binnen bij een PostNL-depot in Wommelgem. Daar stelden de diensten twintig inbreuken vast, waarvan de helft voor zwartwerk bij de chauffeurs van onderaannemers. De andere tien inbreuken zijn vastgesteld voor deeltijdse arbeid, waarbij werknemers een deeltijds contract krijgen aangeboden, maar in werkelijkheid veel langer werken. Zwartwerk is een overtreding waarop zware boetes en zelfs celstraffen staan.

Even later gebeurde opnieuw een inval bij een PostNL-depot in Mechelen, zo’n 25 kilometer verderop. Daar werden tien inbreuken vastgesteld, allemaal voor deeltijdse arbeid. Ook stelden de diensten één illegale werknemer vast.

De sociale inspectie besliste vervolgens om het depot van Wommelgem tijdelijk te verzegelen. PostNL kan een verzoekschrift indienen om het pand opnieuw te openen, maar daar zal de auditeur over gaan. Dat kan zo’n veertien dagen duren. Tot dan is het mogelijk dat de klanten die afgelopen weekend online een pakketje bestelden, zullen moeten wachten op hun bestelling.

“Reken er maar op dat er paniek is bij zowel de multinationals zoals bol.com of Zalando, als bij de pakjesbedrijven”, zegt transporteconoom professor Roel Gevaers van UAntwerpen. “Zeker naar aanloop van Black Friday, Sinterklaas en de feestdagen. Vooral de pakjesbedrijven komen nu nog meer onder druk te staan om alles tijdig af te leveren, wat door die sluiting haast onmogelijk wordt.”

Uitbuiting

Al jaren heerst er een enorm probleem op de e-commercemarkt, waarbij de prijs van de pakjes die u en ik online bestellen, almaar blijft dalen. “De kosten om een bestelling bij jou thuis te laten leveren, zijn echter gestegen”, weet Gevaers. “Vervoer, het leveren van nachtwerk: dat betaalt zichzelf niet. Toch is de prijs per pakje niet gestegen in de laatste tien jaar, integendeel. Van ongeveer 2,5 euro naar 1 euro per pakje. Multinationals zoals bol.com en Zalando willen gratis blijven leveren - hoewel dat nooit helemaal gratis kan zijn - waardoor de pakjesbedrijven moeten volgen. Zij moeten dat grote volume aan pakjes zo efficiënt mogelijk verwerken. Koeriers en ook onderaannemers, die zelfstandig werken voor dat bedrijf, werden daardoor al meermaals het slachtoffer door uitbuiting bij bijvoorbeeld PostNL.”

Maar nu zijn het die onderaannemers van PostNL zelf die tegen de lamp zijn gelopen. De sociale-inspectiediensten stelden gisteren inbreuken vast voor zwartwerk en deeltijds werken. “Om hun hoofd boven water te houden, beginnen ze te frauderen”, zegt Gevaers. “Onderaannemers krijgen zo weinig geld van de leveringen dat ze hun eigen koeriers betalen in het zwart of contracten vervalsen. Wat absoluut niet kan, maar het probleem zit wel veel dieper.”

PostNL is na bpost de tweede speler in België, met 20 procent marktaandeel. “In Vlaanderen worden de pakjes zelfs bijna een op de drie keren door PostNL geleverd”, zegt de transporteconoom. “Door de opkomst van bol.com kende ze hier een serieuze opleving. Normaal gezien is het de bedoeling om tussen de 80 en 130 pakjes per dag te leveren. Maar in werkelijkheid ligt de werkdruk bij de onderaannemers tot drie keer zo hoog.”

Vakbonden spreken over ‘moderne slavernij’, waarbij koeriers worden uitgebuit. Koeriers moeten per dag ongeveer tweehonderd à driehonderd pakjes rondbrengen.

Volgens professor Gevaers moet vooral de sector dringend worden geheroriënteerd. “Iedereen moet de hand in eigen boezem steken. De multinationals zouden om te beginnen de prijzen van de pakketten moeten doen stijgen, en dus vragen aan de consument om meer te betalen voor een levering. Maar ook wij zijn best meer bewust van het feit dat we amper verzendingskosten hoeven te betalen. Zoiets kan eigenlijk niet.”