Belangrijk nieuws Wonen

Registratierechten voor eerste woning in Vlaanderen dalen van 6 naar 3 procent: deze wijzigingen komen eraan

Beeld Wouter Van Vooren

Als u in Vlaanderen een huis of appartement koopt, en het is uw eerste woning, dan betaalt u binnenkort nog maar 3 procent registratierechten in plaats van de huidige 6 procent. Minister-president Jan Jambon (N-VA) zal de nieuwe woonregeling deze namiddag aankondigen in de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Dat meldt VRT NWS en is bevestigd aan De Morgen.