Regio’s zijn nu zelf bevoegd voor coronapas: ook steden willen nu kunnen beslissen over maatregelen

Dinsdag raakte bekend dat Brussel wellicht vanaf 1 oktober een coronapas zal vragen in onder meer de horeca. De bevoegdheid voor het inzetten van die coronapas werd woensdag formeel aan de regio’s overgedragen, door middel van een samenwerkingsakkoord.

Concreet wordt het zo mogelijk om het CST in te zetten in de horeca, sportsector, recreatieactiviteiten, culturele activiteiten, en voor bezoekers van instellingen waar kwetsbare personen opgevangen worden. “Maar het vragen van een coronapas mag niet arbitrair zijn, het moet altijd epidemiologisch verantwoord zijn”, zegt de woordvoerder van premier Alexander De Croo (Open Vld).

Het is niet duidelijk of Vlaanderen net als Brussel strengere regels zal invoeren dan nu het geval is. “Maar iedereen weet dat wij geen groot voorstander zijn van een pasjesmaatschappij”, klinkt het bij het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA). “Het samenwerkingsakkoord is er in de eerste plaats omdat we Brussel uit de nood willen helpen en willen zorgen dat zij extra maatregelen kunnen nemen.”

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit) wil alvast dat Vlaanderen burgemeesters de mogelijkheid geeft lokaal strengere maatregelen te nemen voor bijvoorbeeld kleinschalige evenementen of gecaterde bijeenkomsten. “Het zou toch absurd zijn dat we hier in Vilvoorde geen coronapas mogen gebruiken en dat hij hier één centimeter verder verplicht is?”

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zegt dat Vilvoorde niet alleen staat. Ook onder meer Maasmechelen, Gent, en Antwerpen zijn vragende partij, klinkt het. “Privé-organisatoren kunnen met een coronapas – ook op een kleine bijeenkomst – tonen: dit is een veilige setting. Maar op dit moment is het gebruik van een coronapas daar nog niet mogelijk. Dat is eigenlijk een beetje onlogisch, het zou goed zijn om dit instrument op maat te kunnen inzetten”, zegt woordvoerster Nathalie Debast.

Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt op zijn beurt om ook een coronapas te vragen aan bezoekers van ziekenhuizen of woon-zorgcentra. “De bezoekregeling is nu nog heel verschillend in de ziekenhuizen. Wij vragen dat er een uniforme regeling komt en dat die ook veilig is”, zegt directeur Ilse Weeghmans.

Bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) klinkt het dat die vragen overwogen zullen worden. “Het samenwerkingsakkoord geeft Vlaanderen de mogelijkheid om het gebruik verplicht of vrijwillig in te voeren in bepaalde deelsectoren of specifieke gemeenten. Dit zal daarom ook nog verder besproken worden in de schoot van de Vlaamse regering.”