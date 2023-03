Regeringen die sukkelen over asiel of stikstof, breed politiek wantrouwen... dat kennen wij natuurlijk ook

Winst, grote winst zelfs, was voorspeld voor de nog jonge BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas bij de provinciale Statenverkiezingen in Nederland. Maar dat de partij meteen ook met voorsprong de grootste van het land zou worden, dat was niet verwacht. Wat leert een eerste blik op de provinciale stembusuitslagen nog meer op?

1. De BoerBurgerBeweging leidt revolte in landelijk Nederland

De BBB wordt meteen de grootste partij in de Eerste Kamer, en ook in zowat alle provincies in Nederland, van het randstedelijke Noord-Holland, tot Overijssel, waar de partij uit het niets meer dan 30 procent zou halen. De snelle vooruitgang is ronduit fenomenaal. Bij de vorige statenverkiezingen bestond de beweging nog niet eens, en amper twee jaar geleden, bij de nationale parlementsverkiezingen haalde ze één zeteltje binnen voor boegbeeld Caroline van der Plas. Let wel, zulke snelle stemmingswisselingen zijn niet helemaal vreemd in de beweeglijke en erg versnipperde Nederlandse politiek. Door afwezigheid van een kiesdrempel kunnen ook nieuwe partijen snel een voet aan de grond krijgen.

De winst wordt vooral gehaald bij het compleet leeglopende FvD van Thierry Baudet, nota bene vier jaar geleden de grote winnaar van de Statenverkiezingen. Baudet betaalt, zoals verwacht, de prijs voor zijn keuze voor de extreemrechtse marge van complottheorieën. Tegelijk haalt BBB ook veel ontevreden stemmen op bij de christen-democratische CDA, die als regeringspartij mee een stikstofakkoord moest uitdragen. Dat valt duidelijk erg moeilijk in landelijk Nederland. Stikstof is dé brandstof van de opkomst van de BBB, maar het verklaart niet alles. Het verzet tegen stikstofbeleid is een symbool geworden van een veel diepere onvrede in landelijk Nederland, over een bestuur dat vanuit Den Haag over de hoofden van de mensen heen loopt. In Nederland werkt gepolariseerd stemgedrag tussen stad en platteland al langer door, nu dus voluit in het voordeel van de BBB.

Afwachten of de partij ergens in een provinciebestuur gaat toetreden. Ideologisch sluit de BBB met populaire Caroline van der Plas netjes aan in de recente traditie van populistisch-rechtse fenomenen als Pim Fortuyn, Geert Wilders, Rita Verdonk en Thierry Baudet. De meest van die bewegingen bezweken onder de last van de snelle groei - een risico dat ook de BBB bedreigt. Wel lijkt de partij op de meeste thema’s iets minder hard uit de hoek te komen dan die voorgangers. Wie uiterst rechts verkiest had in Nederland overigens nog keuze genoeg, met de PVV van Wilders en JA21, de afscheuring van de FvD. Wilders verloor wat, JA21 zit rond de 5 procent.

2. De regering-Rutte leidt zware nederlaag

De zittende regeringspartijen hebben de verkiezingen verloren. In vergelijking met vier jaar geleden houdt de VVD nog redelijk stand, maar dat is wel op een veel lager niveau dan bij de nationale verkiezingen van 2021. CDA wordt gehalveerd en ook D66 en de christelijke CU doen het niet goed. Van een meerderheid in de Eerste Kamer, die vanuit de provincies als een soort Senaat wordt samengesteld, is dan ook geen sprake. Dat is op zich geen probleem, want de regering van premier Mark Rutte zocht ook de voorbije jaren al vaak steun bij oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. Die gedoogmeerderheid blijft rekenkundig mogelijk.

Een leuke avond werd het voor het kabinet-Rutte wel niet. Vergelijk je het met de resultaten van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 dan werd het een zware nederlaag voor alle vier coalitiepartijen. En dat ondanks het feit dat alle regeringskopstukken, met premier Rutte voorop, volop de campagne ingedoken zijn. Dat is geen goed nieuws voor een coalitie die al wankel loopt, en moet slalommen langs erg vervelende affaires zoals de omgang met slachtoffers van de aardbevingen in Groningen. Er wachten de regeringen nog lastige dossiers zoals het asielbeleid en natuurlijk de uitvoering van het stikstofakkoord.

Fors verliezende beleidspartijen als VVD, CDA of D66 hebben in principe geen belang bij een kabinetsval en vervroegde verkiezingen, omdat ze ook dan dreigen de boot in te gaan. Maar dit stembusresultaat opent wel de theoretische mogelijkheid van een rechtsere coalitie voor VVD en CDA, met een partner, de BBB, die niet zo aangebrand is als de PVV of het FvD. Zowel premier Rutte als CDA-leider Wopke Hoekstra zinspeelden al voor de stembusgang op een mogelijk einde van de regering.

Blijft wel nog de stikstofkwestie. Het kost niet veel moeite om in deze verkiezing een zware afstraffing van het stikstofbeleid te lezen. Vanuit de provincieraden zou dat beleid nu deels afgeremd kunnen worden, al is het onzeker of dat ook echt gaat gebeuren, want er hangt ook een grote zak compensatiegeld aan het stikstofakkoord vast. Is er een alternatief? De minimale eisen van BBB zijn het schrappen van de mogelijkheid van verplichte sluiting van veeboerderijen en het verschuiven van de einddatum 2030 om tot een halvering van de stikstoflast te komen. Stappen VVD en CDA daarin mee dan dreigen wel meer vergunningsverboden, zoals Noord-Brabant er nu al een voor de kiezen gekregen heeft.

3. De christen-democratische CDA verliest lokale basis

Voor de CDA verliep de avond extra dramatisch. De partij gaat nog verder achteruit, na al flink tegenvallende verkiezingen in 2021. De christen-democraten verliezen nu hun laatste en belangrijkste machtsbastion: het landelijk gebied. De partij kon altijd rekenen op een stem van de landbouwsector - in Nederland nog groter dan hier - en bij uitbreiding van een trouw kiespubliek buiten de Randstad. Die basis is compleet weggevaagd.

Het verlies werd vooraf ingecalculeerd, maar loopt toch stevig op. Het is vrij helder dat de partij een zware tol betaalt voor haar instemming met het stikstofakkoord. Onderweg verloor CDA ook nog haar populaire vrijbuiter Pieter Omzigt. De vraag is nu of de partij zich blijft inpassen in dat kabinetsbeleid, tegen de wil van de weggelopen CDA-kiezers in.

4. De combinatie van PvdA en GroenLinks boekt geen winst

De socialistische PvdA en GroenLinks dienden aparte lijsten in, maar spraken wel vooraf af dat ze in de Eerste Kamer een gezamenlijke fractie gaan oprichten. De combinatie zou ongeveer even groot worden als de BBB. Dat geeft hen een hefboom om op het beleid te gaan wegen - àls de regering op hun stemmen rekent in de Eerste Kamer tenminste.

Verder is er eigenlijk weinig reden tot feestvreugde op links. De samenwerking kaapte veel aandacht weg, maar levert amper of geen extra kiezers op. Dat zal aan de basis de vraag toch weer doen opborrelen of een volledige fusie wel zo’n goed idee is.

5. Wat betekent dit alles voor Vlaanderen?

De situatie is natuurlijk niet één op één over te zetten. De sociologische kloof tussen de Randstad en het buitengebied is in Nederland veel groter dan in het suburbane Vlaanderen. Toch ligt de gelijkenis met de situatie in Vlaanderen voor de hand. Regeringen die sukkelen over asiel of stikstof, breed politiek wantrouwen... dat kennen wij natuurlijk ook.

De implosie van CDA over stikstof en breder verzet in het landelijk gebied, is wat Sammy Mahdi met cd&v absoluut wou vermijden. Ook in Vlaanderen leeft er buiten de steden en randsteden een gevoel van cultureel verlies en politieke vervreemding. Dat leverde in 2018 radicaal-rechts al een verrassende doorbraak op in landelijk gebied. Peilingen wijzen momenteel uit dat dat vooral VB (en in mindere mate Vooruit en PVDA op links) meer kiezers kan opleveren.