Regering wacht nog even af: voorlopig geen verplicht coronavaccin voor zorgverleners

Het wettelijke kader voor een verplichting wordt wel voorbereid “voor het geval het nodig blijkt”, zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

De druk om vaccinatie bij zorgverleners te verplichten nam de afgelopen dagen fors toe. De Belgische zorgkoepels lanceerden gisteren een gezamenlijke oproep voor de verplichte vaccinatie van alle medewerkers in de zorg. Onder deze koepels vallen alle Belgische ziekenhuizen en de meeste woon-zorgcentra. Ook de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) is voor.

Uit een recent rapport van Sciensano, dat rekening houdt met de vaccinaties tot en met mei, blijkt dat de vooropgestelde vaccinatiegraad van 70 procent lang niet overal in de zorg wordt gehaald. In totaal is 74 procent gevaccineerd, maar in Brussel is dat bijvoorbeeld maar 64 procent. Ook bij bepaalde beroepsgroepen, zoals kinesisten en zorgkundigen, is de bereidheid om een prik te laten zetten laag.