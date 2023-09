‘Regering verlaten is weglopen van problemen’: vicepremier De Sutter (Groen) verdedigt beleid van haar partij in asielstorm

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) bijt van zich af. Dat haar partij het asielbeleid laat betijen door niet uit de regering te stappen: onzin, klinkt het bij de groene kopvrouw. ‘Zonder Groen zou het beleid er heel anders uitzien, in negatieve zin.’

Alleenstaande mannen die asiel aanvragen, moeten voorlopig niet rekenen op een opvangplek. Dat leverde niet alleen staatssecretaris voor Asiel Nicole de Moor (cd&v) striemende kritiek op, maar ook en vooral Groen. “Die kritiek is onterecht. Zonder Groen zou het beleid er heel anders uitzien, in negatieve zin,” is Petra De Sutter resoluut.

U viel de instructie van mevrouw De Moor meteen openlijk af. Maar u zit nog altijd in de regering.

“Ja, natuurlijk. Dit was geen regeringsmededeling, het was een uitspraak puur ten persoonlijke titel van Nicole de Moor. En ze was dan ook nog eens nergens voor nodig. De uitspraak heeft veel wind veroorzaakt, maar ten gronde verandert ze niets. Dat is geen manier om samen beleid te voeren.”

Ten gronde verandert er inderdaad niks: de regering blijft gewoon een illegaal beleid voeren.

“Net zoals de dwangsommen die mevrouw De Moor naast zich neer blijft leggen. Dat is inderdaad het punt. Haar uitspraak schendt onze internationale verplichtingen tegenover asielzoekers én ze schendt de mensenrechten.

“Uw vraag komt weer op hetzelfde neer: de staatssecretaris blijft bij haar uitspraken, en wat dan? Wel, wij hebben haar gezegd dat ze tweede zit moet afleggen en naar de regering moet komen met een meer concreet plan. Maar uit de regering stappen, daar heb je niets aan. Je moet aan tafel zitten om op de tafel te kunnen kloppen. Wij zitten in de regering om een verschil te maken.”

Welk verschil dan?

“We hebben gezorgd voor een verblijfsrecht voor staatlozen. We hebben een verstrenging van de gezinshereniging tegengehouden – mag ik erop wijzen dat de Nederlandse regering onlangs precies over dat punt gevallen is? Dankzij ons komt er een verbod op het opsluiten van minderjarigen. Mede dankzij Groen komen er duizenden extra opvangplaatsen zodat mensen niet op straat moeten slapen.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen aan het ministerie waar vluchtelingen zich kunnen aanmelden in Brussel. Beeld Wouter Van Vooren

“We hebben ervoor gezorgd dat er geen woonstbetredingen komen. Dat gaat over het feit dat de politie zomaar een huis zou kunnen binnenvallen om mensen zonder papieren te betrappen en ze te kunnen uitwijzen. Wij hebben gezegd: sorry, in een regering met ons gaat dat niet gebeuren. Er is nog zoiets als een recht op privacy. Allemaal zaken die zonder Groen en Ecolo in de regering anders verlopen waren.”

Geen woonstbetredingen met Groen in de regering. Maar dus wel: een illegaal opvangbeleid met Groen in de regering.

“Als je één opvangplaats hebt, en voor jou staan een gezin met kinderen en een volwassen man. Dan kies je voor het gezin met kinderen, dat weet iedereen. Dat is het punt niet. Het gaat erom dat je je daar niet bij neer mag leggen en zeggen: oké, dan slapen die mannen maar op straat. Zoals de covoorzitster van mijn partij zei: mannen zijn ook mensen. En ze hebben recht op opvang.”

In de regering blijven geeft wel de indruk dat u met het beleid instemt.

“Waarom denkt u dat? Ik zou u gelijk geven als alles dat ik daarnet opsomde in de andere richting zou gegaan zijn. Stel dat er woonstbetredingen komen, dat we minderjarigen opsluiten, dan we het aantal opvangplaatsen afbouwen, en Groen zit erbij en kijkt ernaar: dan hebt u een punt. Maar we doen net het omgekeerde. En Groen overtuigt mevrouw De Moor dat dat ook noodzakelijk is.

“Ik zou niet weten waarom ik beter zou opstappen. Dat is weglopen van de problemen. Met zeven in een regering zitten is uiteraard vechten voor elk klein stapje. En we zetten heel wat kleine stapjes in de goede richting. Is dat ons partijprogramma? Neen. Als je in een regering wil gaan om je programma te realiseren kun je beter aan de zijlijn gaan staan.”

Met Groen in de regering passeerde ook de Tunesiëdeal. Intussen weten we dat vluchtelingen daar gewoon vermoord worden in de woestijn.

“Ik word daar heel vaak op aangesproken. Maar dat is geen deal die door de partijen van de federale regering goedgekeurd is. Het is de Europese Commissie die daarover onderhandelt en niemand weet eigenlijk wat daar gezegd wordt. Qua democratisch deficit kan dat tellen. Net als bij de Turkijedeal is het resultaat ongeveer het tegenovergestelde van wat men probeert te bereiken. Laat het duidelijk zijn: dat soort deals zijn voor mij geen goede oplossing. Maar het is niet iets wat we met de regering besloten hebben.”

Beeld Thomas Sweertvaegher

De vorige regeringsdeelname eindigde dramatisch, uw partij regeerde zich kapot. Groen moet al de hele legislatuur opboksen tegen het verhaal dat de geschiedenis zich aan het herhalen is.

“Ik zou niet weten waarom die vergelijking gemaakt moet worden, behalve dan door mensen die niet liever zouden willen dan dat de geschiedenis zich herhaalt. Ik zie daar geen enkele aanwijzing voor.”

De peilingen?

“We zitten net onder het resultaat van 2019, en toen waren we een stuk vooruit gegaan. Maar peilingen die niet representatief zijn en foutenmarges hebben die werkelijk geen enkele voorspelling toelaten, daar kunnen we het best niet te veel aandacht aan besteden. Onze partij zit goed in haar vel, en we hebben een agenda die in 2024 broodnodig zal zijn in het beleid. Ik moet toch niemand meer overtuigen van de impact van de klimaatverandering?”

Nog een laatste keer: is er een rode lijn voor Groen in het asielbeleid?

“In die val zal ik niet trappen. Laat ons afwachten hoe de situatie evolueert. Op dit moment kunnen we het best rond de tafel blijven zitten om nog zo veel mogelijk te realiseren voor de campagnes helemaal beginnen. Ik ga niet praten in termen van rode lijnen.”