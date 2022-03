Regering snelt OCMW’s te hulp voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Voor de eerste vier maanden dat een Oekraïense vluchteling in het land verblijft krijgen gemeentes vanuit de federale regering een toelage die 135 procent van het leefloon bedraagt. Daarna zakt dat bedrag naar 125 procent.

Het deel van het geld dat niet gebruikt wordt voor het leefloon kunnen de OCMW’s gebruiken voor extra psychologische begeleiding, materiële hulp, tolken of extra administratief personeel. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) had aan de alarmbel getrokken omdat de lokale besturen dreigden te verdrinken in het werk. “Met deze oplossing kunnen we zeker tevreden zijn”, zegt woordvoerster Nathalie Debast.

De afgelopen week was er een politieke discussie ontstaan over welk bedrag de Oekraïense vluchtelingen moesten ontvangen. In principe hebben ze recht op een (equivalent) leefloon, maar volgens Open Vld en N-VA zou de rekening voor de overheid te zwaar worden. N-VA-Kamerlid Theo Francken pleitte ervoor de vluchtelingen enkel een weekbedrag te geven, aangezien heel wat onder hen opvang aangeboden krijgen in nooddorpen of bij mensen thuis. Alleen, zo’n regeling houdt juridisch weinig steek.

Minister voor Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux (PS) stond ook op de autonomie van de OCMW’s. OCMW’s zijn overigens betalen overigens niet automatisch het volledige (equivalent) leefloon uit. Daaraan gaat eerst een maatschappelijk onderzoek aan vooraf. Bij daklozenopvang wordt er bijvoorbeeld ook een bedrag van het leefloon afgehouden voor het onderdak dat hen geboden wordt.

De komende dagen zal er, in overleg met de regering, de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en de lokale besturen, een lijst met FAQ’s (frequente vragen) worden uitgewerkt. Daarin zullen algemene afspraken worden vastgelegd, waardoor het beleid van de verschillende gemeentes wordt gestroomlijnd.

Op die manier wil de regering vermijden dat de ene gemeente een hogere uitkering toekent dan een andere. “Elk OCMW moet zijn eigen klemtonen kunnen leggen”, zegt Debast. “De huurprijzen kunnen bijvoorbeeld sterk verschillen van gemeente tot gemeente, wat een andere aanpak vergt. Toch was er enige richting nodig.”

Gemeentes kunnen bijvoorbeeld een deel van het leefloon inhouden, als ze al kost en inwoon hebben in de tijdelijke nooddorpen. Een andere optie is dat een deel van het leefloon meteen wordt doorgestort naar wie hen opvang biedt, geeft Debast aan. Zo kunnen vrijwilligers die Oekraïners in huis nemen ook een vergoeding ontvangen. Hoe dat georganiseerd kan worden, is voorwerp van de FAQ’s. De Vlaamse regering werkt intussen ook aan een huurregeling.

Wat de totale extra onkosten zullen zijn voor de overheid is op dit moment erg moeilijk in te schatten, klinkt het in de regering.