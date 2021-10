Regering mikt ziektebriefje in de vuilnisbak: dit plan ligt op tafel

De huisartsen zijn al langer vragende partij om ziektebriefjes voor enkele dagen af te schaffen. Vandaag zijn werknemers verplicht om bij hen aan te kloppen voor een getuigschrift, zodat ze dit kunnen voorleggen aan hun werkgever. Anders verliezen ze hun gewaarborgd loon. Maar dit zorgt voor een zware administratieve last bij de artsen, die sowieso al overbevraagd zijn. Daardoor kunnen ze minder tijd spenderen aan patiënten die ernstig ziek zijn.

De federale regering overweegt daarom het ziektebriefje voor korte afwezigheden afschaffen, zo bevestigen verschillende regeringsbronnen aan De Morgen. Groen is al langer voorstander en legde de maatregel op tafel. Er is nog geen consensus binnen de regering, maar bij de andere partijen is er momenteel weinig weerstand.

Overbodige last

Het doktersbriefje werd aanvankelijk ingevoerd om misbruik te voorkomen. De praktijk leert echter dat mensen bijna altijd een doktersbriefje krijgen, ook als ze in feite gezond zijn. Voor mensen die het goed menen, vormt een doktersbezoek dan weer vaak een overbodige last. “Nu gaan ze naar de huisarts terwijl dit volgens hun eigen inschatting niet nodig is, zoals bij een banale verkoudheid”, zegt vicepremier Petra De Sutter (Groen), gevraagd om een reactie. Volgens haar is de afschaffing “een win-win voor iedereen”: voor werknemers, werkgevers, artsen en overheid.

Artsenvereniging Domus Medica schaart zich achter het voorstel. “Nu is onze meerwaarde soms beperkt”, zegt voorzitter Roel Van Giel. “Bij eenvoudige virale infecties kunnen we enkel zeggen dat mensen moeten uitzieken en eventueel wat Paracetamol moeten nemen. Meestal gaat het na twee dagen beter. Als dat niet zo is, bekijken we of er toch iets anders aan de hand is.” Vandaar dat de vereniging pleit voor een attestloze periode van twee dagen.

Volgens Van Giel geeft het huidige systeem vooral blijk van “een ouderwetse visie op arbeidsgeschiktheid, waarbij wantrouwen en controle voorop staan”.

3 miljoen briefjes

Volgens Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, zal het misbruik beperkt blijven. “In bedrijven die het verplichte briefje al op eigen houtje hebben afgeschaft, zie je dat het kortverzuim net afneemt. Dat zie je ook in landen waar de attestplicht al langer is afgeschaft, zoals in Nederland of Noorwegen.”

Elk jaar worden er in België net geen 3 miljoen korte ziektebriefjes uitgeschreven. Mochten zij allemaal wegvallen, dan zou de overheid volgens de groenen 62 miljoen euro aan tussenkomsten besparen. In werkelijkheid zou uiteraard slechts een deel van de ziektebriefjes wegvallen.

Hoe dan ook moet de knoop nog definitief worden doorgehakt. Mogelijk wordt de periode van afwezigheid zonder attest beperkt tot één of twee dagen, in plaats van drie zoals Groen voorstelt. Ook moeten de werkgeversorganisaties nog mee aan boord. Om hen gerust te stellen, is er alvast een evaluatie van de maatregel voorzien na één jaar. Ook zullen werkgevers de mogelijkheid behouden om een controlearts langs te sturen.

De beslissing over het doktersbriefje ligt op een hoop met nog een heleboel andere arbeidsmarkthervormingen, die worden momenteel onderhandeld parallel met de begroting. Pas dit weekend ten vroegste worden er definitief knopen doorgehakt.