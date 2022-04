Regering Israël wankelt nadat partijgenoot van premier overloopt naar oppositie

Met haar stap deelt Idit Silman een harde klap uit aan Bennetts pogingen om een uitzonderlijke coalitie bijeen te houden: sinds juni vorig jaar wordt Israël geregeerd door een regering die bestaat uit extreemlinkse, centristische en uiterst rechtse partijen én (voor het eerst in de geschiedenis van het land) een Arabische partij. De enige lijm die deze politici bij elkaar bracht, was hun gedeelde weerzin tegen Netanyahu, die twaalf jaar lang premier was van het land.

De coalitie van Bennett had de kleinst mogelijke meerderheid in de Knesset, het Israëlische parlement: 61 van de 120 zetels, en die is zij nu kwijt. Dat betekent niet dat de regering direct zal vallen, maar het risico komt wel een stuk dichterbij.

Ministerschap

Volgens Israëlische media hoorde Bennett woensdagochtend pas via de media dat hij zijn meerderheid kwijt was. Later op de dag werd duidelijk dat Silman zich heeft aangesloten bij de Likoed-partij van Netanyahu, en dat haar een ministerschap (Volksgezondheid) is aangeboden zodra de oud-premier weer een nieuwe regering mag leiden.

Het besluit van Silman volgt na een relletje vorige week met de huidige minister van Volksgezondheid. Die besloot dat ziekenhuizen tijdens de joodse feestdag Pesach geen bezoekers hoeven tegen te houden die brood of andere gerezen producten voor hun geliefden meenemen – iets wat joden tijdens Pesach niet mogen eten. Voor Silman was dat uitgesloten, en moest de minister aftreden omdat het joodse karakter van de staat hiermee wordt bedreigd. Tijdens de Holocaust gingen mensen tijdens Pesach vasten om maar geen brood te hoeven eten, zei ze boos.

In een brief moedigt Silman andere parlementariërs van de regeringspartijen aan haar voorbeeld te volgen. “Ik zal mijn vrienden blijven aanmoedigen om samen een rechtse regering te vormen.”

Oud-premier Benjamin Netanyahu is 'zeer verheugd' met de overstap. Beeld AP

Netanyahu liet weten dat hij “zeer verheugd” is. Ook hij roept andere parlementariërs zich bij het rechtse kamp aan te sluiten. “Jullie zullen met open armen worden ontvangen.”

Om echt een nieuwe rechtse regering te kunnen vormen (zonder dat er eerst verkiezingen worden uitgeschreven), moeten er nog zeven mensen overlopen. Sowieso wordt het voor Bennett min of meer onmogelijk te regeren, want de regeringspartijen waren het de voorbije tien maanden nergens over eens.