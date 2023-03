Regering dient wetsvoorstel in om potentieel gevaarlijke personen op OCAD-lijst vaker te screenen

Vanochtend sprak de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), op Radio 1 over de extremistische dreiging tegenover N-VA-voorzitter Bart De Wever. Het ging om geradicaliseerde jongeren die De Wever om het leven zouden willen brengen. Daarover zei Van Quickenborne dat de hoofdverdachten op de OCAD-lijst stonden en dat er door de veiligheidsdiensten geen risico werd genomen.

Zo zouden de veiligheidsdiensten volgens Van Quickenborne veel hebben geleerd van de aanslagen in 2016. Er wordt meer informatie van de veiligheidsdiensten doorgespeeld naar de politie en hulpverleners. Ook worden mensen op de OCAD-lijst actief gevolgd op sociale media, waardoor er volgens de minister sneller gereageerd kan worden.

Nu wil de minister van Justitie het gebruik van de OCAD-lijst optimaliseren, door mensen op de lijst twee keer per jaar te screenen. Op die manier blijft de lijst actueel en kunnen veiligheidsinstanties op tijd aan de bel trekken, mocht er sprake zijn van potentieel gevaar. Verder is het de bedoeling dat informatie over personen op de OCAD-lijst, toegankelijker wordt voor andere instanties - en dat instanties ook informatie kunnen toevoegen. Over welke instanties het precies gaat, vertelt Van Quickenborne niet.

Wat is OCAD? Het OCAD is een overheidsorgaan dat de Belgische politie- en inlichtingendiensten coördineert en inschat in hoeverre België te maken heeft met terroristische en extremistische dreigingen. Wat is de OCAD-lijst? De zogenaamde ‘OCAD-lijst’ is een verwijzing naar de Gemeenschappelijke Gegevensbank Terrorist Fighters/Haatpropagandisten. Naar deze gegevensbank wordt vaak verwezen onder de noemer ‘OCAD-lijst’ en bevat alle personen die een extremistische of terroristische dreiging kunnen vormen voor België.

Communicatie met hulpverleners

Naast de twee bovenstaande punten, richt het wetsvoorstel zich ook op de communicatie met hulpverleners. Zorgverleners zullen van de politie belangrijke informatie ontvangen over de fysieke of mentale toestand van personen op de OCAD-lijst. “De dood van de agent in Schaarbeek heeft ons getoond dat we niets aan het toeval mogen overlaten. Hulpverleners moeten op de hoogte zijn zodat ook zij beter gewapend zijn”, benadrukt Van Quickenborne op Radio 1.

Nieuwe middelen als deze zijn volgens de minister nodig, omdat extremistische individuen steeds minder “van boven” worden aangestuurd. Mede door de komst van sociale media kunnen individuen online geheel opgaan in complottheorieën en binnen enkele weken radicaliseren. Sociale media werkt dan ook als een “brandversneller”, aldus Van Quickenborne.

Om zicht te houden op radicaliserende personen, is het dus van belang dat er “korter op de bal” wordt gespeeld. Het wetsvoorstel zou daarvoor moeten zorgen. Het voorstel moet vandaag worden goedgekeurd door de ministerraad.