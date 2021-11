Regering bereikt dan toch akkoord over vaccinatieplicht in de zorg, maar geduld met PS is op

Vanaf 1 april zullen zorgmedewerkers die zich niet laten vaccineren, ontslagen worden. Tussen 1 januari en 1 april moeten niet-gevaccineerde zorgmedewerkers zich om de 72 uur laten testen, anders worden ze op tijdelijke werkloosheid gezet.

Zorgmedewerkers die vanaf 1 april ontslagen worden omdat ze niet gevaccineerd zijn, kunnen dat ontslag wel aanvechten. Dan wordt die persoon niet van rechtswege ontslagen, maar geschorst zonder loon of uitkering. Als die persoon alsnog beslist zich te laten vaccineren, kan hij of zij terugkeren met behoud van anciënniteit.

Die regeling is een toegifte aan de PS. Maandag had de federale regering eigenlijk al een akkoord bereikt over de verplichte vaccinatie. Maar donderdag schoot PS-voorzitter Paul Magnette deze regeling plotseling af. Volgens hem kon er geen sprake zijn van een harde vaccinatieplicht in de zorg als die ook niet voor de rest van de bevolking geldt.

Het was PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne die de optie op tafel had gelegd om vaccinweigeraars niet te ontslaan, maar te schorsen. Het was een ultieme poging om de vakbonden te sussen, die vonden dat de regering te streng is voor bepaalde functies.

Hoe dan ook is het geduld binnen de regering met de PS op. Zo kwam het onlangs bij de begrotingsgesprekken ook al tot een aanvaring met de andere partijen, toen bleek dat de Franstalige socialisten het plots niet meer eens waren met het begrotingsakkoord. Ook toen werd Dermagne teruggefloten door zijn eigen voorzitter, die steeds zenuwachtiger lijkt te worden door de opmars van de extreemlinkse PTB.

Voor de kern lieten de coalitiepartners hun frustratie de vrije loop. “Beslissingen die je neemt, voer je uit”, zei Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. De Vlaamse socialisten kunnen er niet mee lachen dat hun kameraden zonder overleg van koers veranderden. “Onbegrijpelijk”, zei ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert. “Afspraak is afspraak. Ofwel kan een vicepremier beslissingen nemen in de kern, ofwel is hij een speelbal.”

Voor premier Alexander De Croo (Open Vld) was dit een test van zijn autoriteit. Donderdag had hij in de Kamer nog duidelijk gemaakt dat de socialisten niet op een bijsturing moesten hopen. Een algemene vaccinatieplicht was geen optie, klonk het. “Enkel in Indonesië, Micronesië, Tadzjikistan en Turkmenistan bestaat dat.” Maar zijn woorden waren nog niet koud of Oostenrijk kondigde gisteren toch een algemene vaccinatieplicht af.

Het voorstel van de regering zal nu voorgelegd worden aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State.