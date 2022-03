Regering bereikt akkoord over kernuitstap: 2 jongste kerncentrales langer open, 2 nieuwe gascentrales

Eind vorig jaar leek het er nog op dat alle kerncentrales tegen eind 2025 zouden sluiten, maar daar heeft de oorlog in Oekraïne anders over beslist. “De oorlog verandert de manier waarop we naar energie kijken”, aldus premier Alexander De Croo (Open vld).

Zoals verwacht zullen de jongste kerncentrales - Doel 4 en Tihange 3 - niet sluiten in 2025, maar 10 jaar langer open blijven.

“Zo kan energie op middellange en lange termijn gegarandeerd worden”, aldus De Croo. De kernreactoren komen er als aanvulling op het CRM, het subsidiemechanisme voor de vervangcapaciteit in de vorm van onder meer nieuwe gascentrales. Er worden in totaal twee nieuwe gascentrales geopend. Deze moeten dienen als alternatief als er een kerncentrale zou uitvallen.

Daarnaast heeft de regering beslist dat er extra investeringen komen in hernieuwbare energie, voor een totaal budget van 1 miljard euro. “Het is de enige energiebron waarvan we de energieprijs de laatste jaren hebben zien dalen”, zegt De Croo.

Een overzicht van de investeringen:

• De btw op zonnepanelen en warmtepompen gaat naar 6 procent, ook voor nieuwbouw.

• Het verlaagde btw-tarief voor wie een gebouw sloopt en weer opbouwt, wordt vernieuwd.

• De regering maakt ook extra budget vrij voor waterstof.

• De procedures voor de Raad van State worden ingekort, zodat groene projecten sneller rechtszekerheid hebben. Dat is vooral van belang voor de bouw van nieuwe windmolens.

• Er komt een herfinanciering van het gas- en elektriciteitsfonds.

• Overheidsgebouwen worden energiezuinig gemaakt.

• Ook de NMBS krijgt een duw in de rug.

Iets minder dan de helft van de investeringen komt van bij de federale overheid zelf (480 miljoen euro). De rest moet van de private sector komen en via ‘investment bonds’, obligaties waarbij het spaargeld van de Belg geactiveerd wordt.

“Na jaren van onzekerheid, verzekeren we de bevoorrading”, tweet minister van Energie Tinne Van der Straeten. Volgens haar is er een “onderhandelingsmandaat voor (de) mogelijke verlenging van 2GW nucleair voor 10 jaar als ondersteuning voor hernieuwbare energie”. Verder wordt “het investeringsmechanisme uitgevoerd zoals gepland”.