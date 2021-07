Regering bereidt derde coronaprik voor in ons land, Pfizer/BioNTech spreekt over ‘bemoedigende resultaten’ bij derde prik

In het najaar heeft normaal gezien de hele bevolking de kans gehad om zich volledig te laten vaccineren, ook de jongeren. De taskforce in ons land heeft intussen onderzocht wat er in de volgende fase moet gebeuren.

Over de noodzaak van een derde prik spreken de experts zich nog niet uit. Wel wil ons land klaarstaan, mocht het zover komen. In het plan staan scenario’s over wie in aanmerking komt (enkel kwetsbare personen?), hoeveel vaccins er nodig zullen zijn en hoe ze toe te dienen (allicht niet via vaccinatiecentra, maar eerder zoals bij de griepprik).

Bij de opstart van de vaccinatiecampagne was er geen routeplan waardoor er heel wat problemen waren. Dat wil de taskforce nu vermijden.

Ongeveer 6 maanden later

De derde dosis zou ongeveer zes maanden na de tweede vaccinatie moeten volgen, aldus Pfizer/BioNTech en Moderna. Deze vervolgvaccinatie wordt ook wel een booster genoemd. De antistoffen tegen het coronavirus na de derde prik zouden vijf tot tien keer zo hoog zijn als na twee prikken, zo deelt Pfizer/BioNTech mee op basis van de eerste resultaten van nieuw onderzoek. Daardoor zou het vaccin beter beschermen tegen het coronavirus.

“Pfizer en BioNTech hebben bemoedigende resultaten gezien van lopende proeven voor een derde dosis van het huidige vaccin”, zo staat in een gisterenavond verspreide mededeling. Ze denken de nieuwe gegevens “in de komende weken” voor te kunnen leggen aan het Amerikaanse (FDA) en Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) en aan “andere regelgevende instanties”.