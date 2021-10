Regen zorgt voor valpartijen tijdens Parijs-Roubaix

257 km van de meet: eerste valpartij

Na nog geen kilometer werd er helaas al gevallen in deze Parijs-Roubaix. Een renner van EF (Mitchell Docker) en één van B&B Hotels haken in elkaar en gaan tegen de grond in de staart van het peloton.

160 km van de meet: val in aanloop naar eerste strook

De eerste twee wedstrijduren komt het peloton gelukkig zonder verdere kleerscheuren door. In aanloop naar de eerste strook in Troisvilles gaat het mis in een haakse bocht. Vooraan in het peloton schuift een renner van Groupama-FDJ onderuit. Hij neemt ploegmaat Küng, een renner van Trek-Segafredo en Tim Merlier mee in z’n val.

💥 Crash at the front of the peloton. @stefankueng hit the ground again. Everyone is back on their bikes.



135 kilometer van de meet: Sagan het decor in

Op de kasseien houden de meesten zich tot op dit punt nog goed recht. Het is op het asfalt dat er opnieuw gevallen wordt. De snelheid ligt er veel hoger dan op de secteurs pavés. In een flauwe rechts bocht gaat één van de renners rechtdoor. Er reageren er een paar te laat en door de bijzonder natte wegen maken nog een aantal renners een slipper. Onder meer Jonas Rickaert en ex-winnaar Peter Sagan gaan het decor in.

The former champion is down! 😲



134 kilometer van de meet: weer Küng

De Zwitser Stefan Küng gaat weer tegen de grond. In negende positie glibbert hij onderuit op de kasseien van Saint-Martin-sur-Ecaillon à Vertain. De Zwitser is veranderd in een modderduivel en verbijt de pijn.

Stefan Küng. Beeld Photo News

128 kilometer tot aan de meet: Walscheid valt vooraan weg

Vermeersch en Eekhoff trekken vooraan door op secteur 24. De jonge Belg en Nederlander maken het Walscheid moeilijk, de Duitser begint te glijden en maakt slagzij. Landgenoot John Degenkolb heeft hetzelfde voor in het peloton. De Duitser duikt een plas in en wordt teruggeslagen.

As 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿@LukeRowe1990 had been dropped, 🇩🇪@MaxWalscheid crashed in the break. Only 2 riders left at the front.



108 km van de meet: Sütterlin knalt tegen verkeerseiland

Jasha Sütterlin gaat in het spoor van Van Aert tegen de grond na een hapering bij een verkeerseiland. De Duitser van DSM neemt nog een handvol anderen mee in zijn neergang, waaronder Wesley Kreder. Van Aert komt met de schrik vrij.

#ParisRoubaix



103 km van de meet: Schachmann onderuit

Een rotonde zorgt voor twee nieuwe slippartijen. Schachmann kan de bocht aan de ene kant niet houden, twee renners van AG2R-Citroën glijden aan de andere kant onderuit.

100 km van de meet: glibberen op Haveluy

De kasseistrook van Haveluy-Wallers zorgt overal voor glijpartijen. Carvalho maakt een salto mortale, verderop glijden Theuns en Stuyven weg.

93 km van de meet: Van Aert ontsnapt Bos van Wallers

Van Aert komt met veel geluk goed weg. In het Bos van Wallers moet hij uitwijken voor een voorgangger die de kasseien van iets te dichtbij gaat bekijken. Ook een renner van Bahrain gaat tegen de vlakte.

73 km van de meet: pech slaat ook weer toe bij Vanmarcke

Secteur 14. Vanmarcke moet z’n fiets uit de berm vissen. Ook Van Hooydonck zit in de buurt.

53 km van de meet: Belgische valpartij

Walscheid gaat voor een tweede keer onderuit. De Duitser rijdt net voor Van Avermaet en Van der Sande uit. Onze twee landgenoten kunnen een val niet ontwijken en glijden ook de kasseien tegemoet.