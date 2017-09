Regen trekt stilaan weg, maar het blijft fris

Morgen zorgt een zwakke wig van hoge luchtdruk voor rustiger weer. Enkele opklaringen wisselen af met zwaarbewolkte momenten. In de namiddag kunnen er her en der enkele buitjes vallen, maar op de meeste plaatsen zal het droog blijven. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit het zuidwesten.



Vrijdag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met langdurige regen. Daarbij staat er een vrij krachtige en aan zee krachtige wind uit het zuidwesten. We halen amper 14 tot 17 graden.



Zaterdag verlaat de regenzone 's ochtends het oosten van het land. We krijgen in de loop van de dag nog een reeks buien te verwerken bij een meestal gedeeltelijk tot zwaarbewolkte lucht. De maxima liggen tussen 14 en 17 graden en de wind is meestal matig uit het zuidwesten. Zondag is het eerst wisselend bewolkt met her en der enkele buien. Het wordt maximaal 13 tot 17 graden.