Regen of niet, Tomorrowland haalt vestimentair alles uit de kast

De Schorre in Boom mocht het afgelopen weekend aan meer dan 700 dj’s en honderdduizenden bezoekers uit 133 landen onderdak bieden. Hopelijk ook letterlijk, want de aanwezigen op het eerste van de twee Tomorrowland-weekends werden naast muziek en mooie decors ook getrakteerd op kil en druilerig herfstweer. Toch weerhield dat sommigen er gelukkig niet van om de plastic regenponcho aan de haak te laten om hun meer creatieve outfits te kunnen showcasen. Van glitterkoningin tot honingbij: na zeventien edities rijst de vraag of Tomorrowland-gangers zich zo kleden omdat ze denken dat ze zich er zo moeten kleden, of omdat het de enige plek is waar ze zich zo dúrven kleden?

