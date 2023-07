Referendum afdwingen? Dat kan straks gewoon online

De Antwerpse Oosterweelverbinding, de bouw van een Gentse parkeergarage of een fusie tussen Wingene en Ruiselede: de volksraadplegingen die de laatste kwarteeuw in de 300 Vlaamse gemeenten plaatsvonden, zijn op net iets meer dan twee handen te tellen.

Een referendum is dan ook niet op een, twee, drie af te dwingen bij het lokale bestuur. De achilleshiel is voldoende handtekeningen verzamelen. Waar minder dan 15.000 mensen wonen, moet minstens een vijfde van de inwoners een krabbel zetten. In gemeenten tot 30.000 zielen moet men zeker 3.000 handtekeningen verzamelen en in grotere steden waar meer dan 30.000 Vlamingen wonen moet 10 procent de petitie ondertekenen. Bovendien moeten alle handtekeningen met pen en papier verzameld worden. Geëngageerde vrijwilligers moeten dus deur per deur afschuimen of zich naar het lokale marktplein begeven voor steun. En dan moet het gemeentebestuur de lijst doorploegen om dubbele namen op te sporen, en om te controleren of alle ondertekenaars wel in de gemeente wonen.

Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers (Open Vld). Beeld BELGA

Daar komt verandering in. Vanaf 1 oktober – in de praktijk pas vanaf 2025 zijn – moeten vrijwilligers niet meer de boer op, maar kunnen inwoners ook via hun computer en ItsMe bij de hand hun digitale krabbel zetten. “Papieren petities zijn niet meer van deze tijd”, reageert bevoegd Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers (Open Vld). “Technologie maakt meer democratie mogelijk, want de drempel om een referendum en dus inspraak te eisen wordt zo lager.”

In tegenstelling tot landen als Zwitserland zijn referenda geen traditie in Vlaanderen en België. Toch wordt het in de toekomst een tikkeltje gemakkelijker om protest te voeren tegen een fabriek die uit een stadscentrum moet verdwijnen of voor een braakliggend terrein dat tot een park omgetoverd moet worden.