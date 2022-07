Reeks incidenten roept vragen op over gezondheid van Amerikaans president Biden

De gezondheid en het libido van presidenten, Amerika is er altijd door gefascineerd geweest. Dat libido is bij Biden - in tegenstelling tot pakweg Bill Clinton, met Monica Lewinsky - geen issue geweest, maar zijn gezondheid wel. Logisch: hij is de oudste man die ooit het ambt bekleed heeft, bij zijn inauguratie was hij 78 jaar. Ter vergelijking: John F. Kennedy was er 43, de mediaanleeftijd is 55 jaar. Biden loste het probleem op door zijn lijfartsen regelmatig de duim omhoog te laten steken, zijn fysiek werd ‘vigorous’ genoemd, ‘krachtig’. Akkoord, hij is geen jong veulen meer, maar had de wereld na Trump niet vooral nood aan rustige vastigheid?

Niettemin, sinds kort stapelen de vraagtekens zich op. Het begon vorige maand toen Biden in de staat Delaware nogal knullig neerviel met zijn fiets, onder het oog van journalisten. Kan gebeuren, maar een week later was er een nieuw incident, bij een speech op het pelouse van het Witte Huis. Biden sprak: “Amerika is een natie die in één woord kan worden samgevat.” De president vervolgde: “Asufutimaehaehfutbw.” Politiek journalisten keken even om zich heen, het beeldfragment ging viraal: wat was dat? Alles wel oké met de president?

Hoe de bezorgdheid om zijn gezondheid begon: midden juni valt de president opeens van zijn fiets, aan lage snelheid. Beeld AFP

Afgelopen week, twee nieuwe incidenten. Na een persbriefing tijdens zijn bezoek aan Israël draaide Biden een kwartslag om iemand de hand te schudden. Alleen, er stond niemand, secondenlang. Enkele dagen later: een speech in Massachusetts waar hij zegt dat “ik en vele Amerikanen kanker hebben”. Navraag leerde dat het opnieuw een lapsus betrof, Biden refereerde volgens woordvoerders naar de huidkanker die hij “voor het presidentschap had”, maar die overwonnen is. Blij toe, maar Bidens tegenstanders zagen hun kans schoon. Ronny Jackson, die lijfarts was van voormalig president Trump, tweette: “Ik heb veel vragen bij de cognitieve achteruitgang van Biden, waarom mogen die niet gesteld worden aan de dokters?” In The New York Times verscheen dan weer een artikel met de veelzeggende titel: ‘At 79, Biden Is Testing the Boundaries of Age and the Presidency’.

Hoestsnoepjes

Toen moest Covid-19 nog komen. De president is dubbel gevaccineerd en ook twee keer geboosterd, maar donderdag werd hij lichtjes ziek. Zijn critici bij Fox News zien in de besmetting een bewijs dat de vaccins niet werken, terwijl Team Biden aanstipt dat er slechts milde symptomen zijn en dat de vaccins dus juist wél werken. Volgens The Washington Post blijft de president nu vooral doorwerken om geen onrust te zaaien. Zodoende worden er foto’s de wereld ingestuurd waarin hij achter zijn bureau zit, weliswaar af en toe grabbelend in een zak met hoestsnoepjes. Tijdens het telefoneren houdt hij zelfs zijn mondmasker aan.