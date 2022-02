Reddingswerkers zijn Rayan (5) dicht genaderd, maar werken even stilgelegd door instortingsgevaar

▶ Bekijk: 5-jarige jongen zit sinds dinsdagavond vast in diepe put:

Hespress meldt ook dat men rond vier uur ‘s nachts drie van de vijf ontbrekende meters had gegraven. De laatste twee meter zullen handmatig worden gegraven. Men vreest namelijk bodemerosie en rotsscheuren als gevolg van de graafwerkzaamheden, waar Rayan onder bedolven zou kunnen raken. Daarom vertrouwen de autoriteiten op drie topografen en boorspecialisten voor de klus.

De reddingswerkers hebben last van het gebrek aan zuurstof op ruim 30 meter onder de grond waardoor ze bewusteloos kunnen raken.

Jongen gewond

Vrijdagavond hadden bronnen eerder gemeld dat men de kleuter al tot een halve meter genaderd zou zijn. Het 5-jarige jongetje bevindt zich al ruim drie dagen op 32 meter diepte in de smalle put. De kleuter zou nog in leven zijn, maar is wel gewond.

Het jongetje zit intussen al meer dan 80 uur vast in de waterput. Vrijdagavond rond 20.30 uur werden dranghekken geplaatst aan het uitgegraven gat om Rayan te redden, mogelijk om mensen op afstand te houden. Honderden mensen staan al uren aan de uitgegraven put om hun steun te betuigen.

Rayan zou volgens zijn vader nog steeds in leven zijn. Dat zei hij rond half twee ‘s nachts in de nacht van donderdag op vrijdag Belgische tijd aan de zender Al Arabaya. “Ik heb de afgelopen dagen geen oog dichtgedaan”, zei hij verder aan het Franse persbureau AFP. Ook een van de vrijwilligers die een poging deed om zich in de put te laten zakken, bevestigde dat de jongen nog leeft. De oma van het jongetje zei dat Rayan in het hele dorp zeer geliefd is..

De vijfjarige Rayan viel in een waterput in Marokko. Beeld Facebook

Op eerder gemaakte videobeelden was te zien hoe reddingswerkers een camera tientallen meters diep laten zakken totdat het kind in beeld verschijnt. Hij ademt nog en kan zelfs bewegen. “Ik weet niet hoe het gebeurd is”, getuigt de moeder van Rayan bij lokale media.

Intussen is de laatste fase van de reddingsactie al uren bezig. Betonnen buizen zijn naar het uitgegraven gat gebracht. Op het diepste punt van de uitgraving werden deze horizontaal in de grond geduwd, zodat de reddingswerkers bij Rayan kunnen. Daarna begonnen ze met de hand te graven, maar dat verliep niet zoals verwacht. De graafmachine werd daarna opnieuw ingezet. Na de verticale graafwerken van zo’n dertig meter, moesten er nog enkele meters horizontaal worden gegraven.

Het begon ook te regenen, wat de reddingsoperatie alleen maar moeilijker maakte. Graver Sahraoui kwam even uit het uitgegraven gat. De rotsachtige grond veroorzaakte problemen. Telkens als de reddingswerkers in de buurt van Rayan kwamen, vielen er stenen of zand naar beneden. Daardoor moesten ze opnieuw van plek veranderen om verder te graven. De berg leek het niet meer aan te kunnen. Er werd gevreesd voor inzakkingsgevaar.

Honderden omwonenden verzamelden zich de afgelopen dagen bij de waterput om steun te bieden aan Rayan en zijn familie, ondanks oproepen om niet massaal naar de put te komen. Dat om te vermijden dat omstanders de reddingswerkers in de weg lopen. Er zouden al hulpverleners klaarstaan om zich over de jongen te ontfermen als die uit de put is gehaald.

Het ongeval doet denken aan een tragedie die zich in 2019 in Spanje voordeed, toen een 2-jarig kind bij het dorp Totalán in een ruim 100 meter diepe put viel. Spanje was een tweetal weken in de ban van de wanhopige pogingen de peuter te bereiken. Reddingswerkers troffen zijn lichaam uiteindelijk aan op ongeveer 70 meter diepte. Hij bleek al enkele minuten na zijn val te zijn gestorven.