Redder Tom Cocle na de dood van een 17-jarige jongen: ‘Bij springtij is de stroming voor doorsnee zwemmers te snel’

Waarom is springtij zo gevaarlijk voor zwemmers?

Cocle: “Springtij is een periode waarbij het verschil tussen hoog en laag water groter is dan normaal. Er is dan sprake van een enorme waterverplaatsing. De stroomsnelheden, die parallel met de kust lopen, zijn bij springtij hoger dan normaal. Springtij begint twee dagen na volle maan of nieuwe maan. De getijden worden bepaald door de stand van de aarde, de maan en de zon. Als die in een bepaalde lijn staan, zitten we in een periode van springtij.

“Omdat die stroomsnelheden dan hoger liggen dan gemiddeld, is de stroming voor doorsnee zwemmers op dat moment gewoon te snel: die is veel sterker dan dat mensen kunnen zwemmen, en zeker als ze dat eventjes moeten volhouden. Dat is dus gevaarlijk.”

Zijn er bepaalde plekken aan de kust waar springtij gevaarlijker is dan elders?

“Absoluut. In onbewaakte zones gaan zwemmen is erg gevaarlijk. Zoek dus altijd de zone waar de redders staan. Ook de omgeving van strekdammen en golfbrekers zijn gevaarlijk. Maar ook als er tussen twee zandbanken (een verhoging van zand, SA) door gezwommen wordt is er gevaar. Je kan dan naar de zee getrokken worden.

“Bovendien hebben mensen die in de problemen komen de reflex om tegen de stroming in terug naar de kant te zwemmen. Maar dat is dé grote fout. Je kan je het best een beetje laten meedrijven en dan proberen om schuin terug te zwemmen. Maar de meeste mensen raken dan al uitgeput, ze krijgen water binnen, geraken in ademnood en gaan dan zeer snel naar beneden. Daarom zeggen wij altijd: een verdrinking is geruisloos. Mensen zwaaien niet met hun armen en roepen niet.

“Wij zien ook heel veel kleine kinderen die alleen naar de zee wandelen, omdat ouders soms denken dat de zee er ‘kalm’ uitziet. Maar die kinderen komen heel snel in de problemen, ook al ziet de zee er soms rustig uit. De zee is in elk geval geen zwembad, en zeker niet in tijden van springtij.”

Hoe vaak moeten redders mensen uit zee redden?

“In Blankenberge hebben wij gemiddeld 26 levensbedreigende interventies per seizoen, van mei tot half september. Dat wil zeggen dat als we niet tussenkomen, die mensen mogelijk verdronken zouden zijn. Dat cijfer slaat ook en vooral op de onbewaakte zones. Daar komen mensen dus heel snel in de problemen.”

Beeld Henk Deleu

Zijn er voldoende redders aan de kust?

“Nergens in de wereld is de kust zo bewaakt als in België. Er is ook voldoende capaciteit en onze opleiding is zeer goed. Wat we wél vaststellen is dat er heel wat mensen in hun jeugd geen of onvoldoende zwemlessen hebben gehad. Dat zijn voornamelijk mensen die niet van de kust zijn. Dat is zeker geen schande, maar het wordt vastgesteld. Niet iedereen is zo vertrouwd met zwemmen en watersport, zonder te willen stigmatiseren, natuurlijk.”

Welke tips heeft u om het veilig te houden bij het zwemmen aan de kust?

“Sowieso naar de bewaakte zones gaan en goed beseffen dat je niet in een zwembad zit. En wanneer ouders met kinderen naar de waterlijn gaan, moeten ook zij de boel in de gaten houden. Een verdrinking gebeurt heel stil en soms kan het – nogmaals – heel snel gaan.”