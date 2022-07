Red Flames schrijven geschiedenis en stoten door naar kwartfinales op Europees Kampioenschap

Vijf jaar geleden eindigde het EK-debuut van de Belgische vrouwenploeg in Nederland in de groepsfase. Om een herhaling van dat scenario te vermijden, moesten de Flames in het Manchester City Academy Stadium vol aan de bak tegen Italië. Beide landen hadden na twee wedstrijden 1 op 6, maar konden allebei nog tweede worden in groep D.

Beide teams hielden de nul tijdens de hele eerste helft, maar net na de rust was het aan Tine De Caigny, die de bal binnenknalde na een vrije trap. Het bleef voor de rest van de wedstrijd bij die ene goal. In de 90ste minuut schoot Tessa Wullaert nog op de paal. België eindigt daardoor tweede met 4 punten, Frankrijk was al zeker van groepswinst en haalde na winst tegen IJsland (0-1) vanavond zelfs het maximum van 9 punten.

België komt vrijdag (22 juli) in Leigh uit tegen Zweden, dat groep C won. Frankrijk speelt een dag later in Rotherham tegen Nederland, de runner-up van groep C