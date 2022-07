Red Flames kloppen Italië en mogen naar kwartfinales op Europees Kampioenschap: ‘Dit is een historische prestatie’

Vijf jaar geleden eindigde het EK-debuut van de Belgische vrouwenploeg in Nederland in de groepsfase. Om een herhaling van dat scenario te vermijden, moesten de Flames in het Manchester City Academy Stadium vol aan de bak tegen Italië. Beide landen hadden na twee wedstrijden 1 op 6, maar konden allebei nog tweede worden in groep D.

Beide teams hielden de nul tijdens de hele eerste helft, maar net na de rust was het aan Tine De Caigny, die de bal binnenknalde na een vrije trap. Het bleef voor de rest van de wedstrijd bij die ene goal. In de 90ste minuut schoot Tessa Wullaert nog op de paal. België eindigt daardoor tweede met 4 punten, Frankrijk was al zeker van groepswinst en haalde na winst tegen IJsland (0-1) vanavond zelfs het maximum van 9 punten.

‘We hebben voor elkaar gevochten’

“Het is een fantastisch gevoel. We hebben hier zo hard voor gewerkt en nu wordt het beloond”, reageerde doelpuntenmaakster De Caigny. “Ik ben heel blij dat ik mijn team op deze manier heb kunnen helpen maar het is vooral de manier waarop we als team hebben gespeeld die mij blij maakt. We hebben voor elkaar gevochten en gelopen.”

Beeld Photo News

De 21-jarige centrale verdediger Sari Kees werd uitgeroepen tot “Vrouw van de Match” door haar sterke prestatie in de verdediging van de Flames. Na het doelpunt van De Caigny voerden de Italianen de druk op, maar de Belgische defensie hield stand en verzekerde zo de kwalificatie. “Het was knokken tot de laatste minuut”, aldus een fiere Kees, “maar we hebben verdiend gewonnen.”

Doelvrouw Nicky Evrard hield de nul in het beslissende duel met Italië en blikte voldaan terug op de collectieve prestatie: “We hadden vooraf aangegeven dat de kwartfinale ons doel was. Nu mogen we zeggen dat onze ambitie bereikt is. Met de Red Flames schrijven we vandaag geschiedenis voor het Belgisch vrouwenvoetbal”

Ook bondscoach Ives Serneels was in de wolken met de stunt van de Flames. “Dit is een historische prestatie in het vrouwenvoetbal. De manier waarop de ploeg gegroeid is tijdens het toernooi, maakt mij heel blij. De meisjes hebben hard gewerkt, ook in de voorbereiding, en vandaag zien we het resultaat.”

Serneels kijkt ook al resoluut vooruit: “Nu hebben we drie dagen om de volgende wedstrijd (de kwartfinale tegen Zweden, red.) voor te bereiden. In de kwartfinale kom je alleen topploegen tegen. Het wordt een geweldige challenge.” België komt vrijdag (22 juli) in Leigh uit tegen Zweden, dat groep C won. Frankrijk speelt een dag later in Rotherham tegen Nederland, de runner-up van groep C.