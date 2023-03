Rector van universiteit Bergen wil dat Bouchez opstapt uit raad van bestuur na ‘belangenconflict’

Georges-Louis Bouchez zit sinds september in de raad van bestuur van de universiteit. Maar volgens Philippe Dubois, de rector van UMons, verlopen de vergaderingen met Bouchez niet zo vlot. Hij zou anderen voortdurend onderbreken, vertelt Dubois in De Standaard.

Volgens de rector zou er ook sprake zijn van een belangenconflict. De universiteit wil in de toekomst de master geneeskunde aanbieden en deed daar ook een aanvraag voor. Valérie Glatigny (MR), de minister voor hoger onderwijs, weigerde die. De raad van bestuur wil de aanvraag toch verderzetten, maar Bouchez zou als enige tegen hebben gestemd tijdens de laatste vergadering. “Bouchez zei dat hij in naam van de minister sprak”, zegt Dubois in De Standaard. “Maar dat is niet zijn rol als bestuurslid. Volgens de statuten moet hij autonoom en in het belang van de universiteit handelen.” Volgens de rector zou Bouchez ook gedreigd hebben om de goedkeuring van een vijftigtal andere opleidingen te blokkeren.

Philippe Dubois schreef daarom een brief aan minister Valérie Gatigny (MR), de minister-president van de Franse gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) en de voorzitter van het parlement Rudy Demotte (PS). De rector schrijft daarin dat “meneer Bouchez zichzelf buiten de werking van de raad van bestuur heeft geplaatst. Het zou elegant zijn mocht hij zelf ontslag nemen.”

Bouchez zou wel niet van plan zijn om uit de raad van bestuur te stappen. “De rector verwijt me dat ik een andere mening heb dan andere bestuursleden. Maar in een liberale democratie hebben individuen dat recht”, zo zegt hij aan Le Soir. Van een belangenconflict zou er volgens Bouchez geen sprake zijn.