Recordbedrag voor Albert Einsteins aantekeningen over de relativiteitstheorie

“Zonder twijfel het meest waardevolle Einstein-manuscript dat ooit geveild zal worden” en “een fascinerende duik in de geest van de grootste wetenschapper van de 20ste eeuw”, zo prees veilinghuis Christie’s het document aan. Toch had de Britse firma niet zien aankomen wat er dinsdag in Parijs gebeurde: de vooraf geschatte prijs van 2 tot 3 miljoen euro ging vier keer over de kop.

Albert Einstein wordt gezien als een van de grootste natuurkundigen allertijden. De iconische wetenschapper met weerbarstig haar en een flinke snor stierf in 1955 op 76-jarige leeftijd. Eerdere recordopbrengsten voor zijn werken waren 2,4 miljoen euro in 2018 voor een brief die hij schreef aan God en 1,3 miljoen een jaar eerder voor een brief over het geheim van geluk.

Fouten

Het document dat dinsdag van eigenaar wisselde is tussen 1913 en 1914 in Zürich met de hand beschreven door Einstein en zijn collega Michelle Besso, een Zwitserse ingenieur. Ze maakten notities over de algemene relativiteitstheorie, een beroemde theorie die het genie in 1915 publiceerde.

Het manuscript is een werkdocument waarin de theorie voor een deel tot stand kwam. Het werk bevat volgens Christie’s dan ook “een zeker aantal fouten”. Toen Einstein ontdekte dat hij fouten had gemaakt, zou hij de papieren weg hebben willen gooien. Maar zijn collega Besso nam ze mee naar huis, waardoor het document “bijna als een wonder” bewaard is gebleven.

Tien jaar eerder bracht Einstein zijn speciale relativiteitstheorie naar buiten, de beroemde formule E = mc^2. De twee relativiteitstheorieën samen leggen het verband tussen licht, tijd, massa en snelheid, wat een revolutie teweeg bracht in de natuurwetenschappen. Einstein bewees onder meer dat de snelheid van het licht altijd hetzelfde is en dat alle stoffen op aarde in feite ‘gestolde’ energie zijn.