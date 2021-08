Recordbedrag van 35 miljoen euro voor slachtoffers overstromingen

Het Croix-Rouge de Belgique coördineert de hulpacties in het zuiden van het land, en zal dat ook de komende maanden blijven doen. “Ook wanneer de media-aandacht gaat liggen en de burgerinitiatieven beetje bij beetje uitdoven”, zegt gedelegeerd bestuurder Pierre Hublet. “We zullen de giften in overleg en op een verantwoorde en doordachte manier inzetten”, belooft hij. De voorbije vier weken werd via de nationale solidariteitsactie, waaraan ook DPG deelnam, alvast “een recordbedrag” van 35 miljoen euro ingezameld. Die centen worden de komende acht maanden vooral in de negen zwaarst getroffen gemeentes gebruikt. De termijn is berekend op basis van de financiële middelen en de grootste noden. De provinciegouverneurs beslisten dat het om Chaudfontaine, Esneux, Luik, Limbourg, Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz en Verviers gaat. Momenteel is al 2,3 miljoen euro uitgegeven aan onmiddellijke hulp, zoals dekens, veldbedden, elektrische apparaten, eerstehulpmateriaal en hygiënekits. Per dag worden ook 10.000 maaltijden verdeeld onder de slachtoffers.

Rode Kruis-Vlaanderen stuurt dagelijks nog zo’n 80 à 200 crisisvrijwilligers naar het rampgebied, klonk het eerder. Bij het Croix-Rouge gaat het om zo’n 260 vaste vrijwilligers. “Die teams worden nog altijd aangevuld met crisisvrijwilligers”, zegt Nancy Ferroni, woordvoerster van het Croix-Rouge. “Zoals afgelopen zondag in Pepinster, toen we snel een veertigtal extra mensen nodig hadden om huizen schoon te maken.” Wie zich als crisisvrijwilliger inschreef, krijgt nog elke dag een mailtje om hulp. “Mensen gaan weer werken, en er zijn minder aanmeldingen dan voorheen”, zegt Ferroni nog.